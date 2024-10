Xàtiva organitza un fòrum previ a l’aprovació del primer Pla LGTBIQA+ de la ciutat

Aquest dimarts ha tingut lloc a la Casa de les Dones un fòrum previ a l’aprovació del primer Pla LGTBIQA+ de Xàtiva. L’objectiu d’aquest debat ha sigut tractar el diagnòstic realitzat mitjançant enquestes a la població, entrevistes a persones rellevants del col·lectiu i l’anàlisi dels serveis de l’Ajuntament de Xàtiva. D’aquesta manera l’opinió de la ciutadania es podrà tindre en compte abans de l’aprovació definitiva del Pla.

Entre els objectius del Pla destaca l’impuls de polítiques municipals, la sensibilització de la població, el suport al col·lectiu LGTBIQA+ o l’enfortiment del teixit social i institucional, entre altres. Cal recordar que la redacció del Pla s’ha dut a terme pel personal tècnic de l’Ajuntament de Xàtiva, la participació de persones LGTBIQA+ no associades i la col·laboració de l’associació local 'Arc de Sant Martí'.

Quant a l’enquesta quantitativa realitzada a la ciutadania, va comptar amb la participació de 438 persones amb franges d’edat des dels 12 anys fins a majors de 75. La població entrevistada era majoritàriament de Xàtiva (65,3%), viu a Xàtiva (11,1%) o estudia o treballa a la ciutat (14,7%); i la proporció de gènere va ser de 46% homes i 53% dones. Tan sols un 16% dels entrevistats pertanyia al col·lectiu LGTBIQA+.

Entre les dades recollides destaca la percepció que hi ha sobre el tracte cap a persones pertanyents al col·lectiu LGTBIQA+, amb més d’un 95% que pensa que Xàtiva és respectuosa amb aquestes persones. La majoria coneix o tracta amb persones del col·lectiu (76,7%) i pensen que poden tindre una vida igual que la resta (86,3%). En canvi, un 55,1% dels enquestats ha presenciat com insultaven algú per formar part d’aquest col·lectiu i quasi un 40% admet haver fet bromes o acudits sobre persones gais, lesbianes, trans, etc. A més, quasi un 75% considera que l’Ajuntament de Xàtiva té en compte al col·lectiu LGTBIQA+ en el desenvolupament de les seues polítiques.

Entre les conclusions destaca una percepció positiva però amb àrees de millora. Tot i que la majoria dels enquestats consideren que Xàtiva és una ciutat respectuosa encara hi ha molt de treball per fer quant a visibilitat pública i la inclusió real en l’àmbit laboral i educatiu.

També s’han recollit algunes consideracions i aspectes a tenir en compte que s’han posat en comú durant la jornada, com la diferència de percepció segons les edats dels enquestats o la diferència de respecte en els diferents espais de la vida pública.

Per completar el diagnòstic també s’han realitzat una sèrie d’entrevistes anònimes a persones rellevants del col·lectiu LGTBIQA+ i una anàlisi dels serveis que ofereix l’Ajuntament de Xàtiva per comprovar la presència i la visibilitat d’aquest col·lectiu.

El resultat d’aquesta enquesta, les entrevistes i l’anàlisi dels serveis de l’Ajuntament posen en evidència la necessitat de l’existència d’aquest Pla i de continuar impulsant polítiques que promoguen una igualtat real i la lluita contra la LGTBIQ+fòbia, com poden ser programes educatius des de la infància, la sensibilització pública, la formació de personal municipal i laboral, l’augment de la denúncia cap a la discriminació i la violència i l’enfortiment de les xarxes de suport per a persones LGTBIQA+.

Des de l’Ajuntament ja s’han posat en marxa algunes accions previstes al Pla. En concret a partir del 28 d’octubre començaran a realitzar-se tallers d’educació afectiva i sexual a l’IES Josep de Ribera dirigits a estudiants d’ESO i FP Bàsica. I està previst que aquests també es duguen a terme a l’IES Lluís Simarro a partir del segon trimestre.

“Considere que el més important d'un Pla és que participen aquelles persones que implementaran les accions, però també aquelles que van a gaudir de les millores. I la participació podem dir que ha sigut tot un èxit” ha explicat la regidora de Polítiques LGTBI, Amor Amorós. I ha continuat: “El resultat d'aquest fòrum ha sigut molt positiu i donarà pas a un document consensuat i alhora flexible i adaptatiu a les noves necessitats. Vull tornar a donar les gràcies a totes aquelles persones que han format part d'aquest procés tan estimulant”.