Xàtiva reposarà els arbres de l’Albereda en pitjor estat després de la caiguda d’un plàtan monumental

Aquest dijous està previst l’inici de les intervencions en l’arbrat de l’Albereda Jaume I i Avinguda de Selgas per substituir els exemplars que es troben en pitjor estat. Des del govern municipal s’afirma que l’anàlisi dels exemplars ja estava previst per a aquest any 2021, després del primer anàlisi realitzat en 2019, però l’Ajuntament ha decidit accelerar els treballs amb urgència degut a la caiguda d’un arbre la passada setmana.

Els treballs a realitzar constaran de tres fases diferenciades. Primerament es realitzarà la planificació de la intervenció per tal d’abatre els arbres en pitjor estat, els quals poden arribar fins a la desena, per a efectuar després l’estudi de substitució de l’arbrat i procedir a la reposició. Des de l’ajuntament s’explica que “aquesta substitució no és senzilla ja que abans s’ha de retirar la terra erma per tal de col·locar nova terra que aporte els nutrients necessaris per al creixement dels exemplars. La substitució d’aquesta terra respon a la necessitat de sanejar el substrat, ja que aquest es troba contaminat pel fong que provoca malalties a aquests antics exemplars”.

L’Ajuntament de Xàtiva ha recordat que en 2018 l’empresa Gestaser Servicios y Medioambiente SL va resultar adjudicatària d’un contracte per un import de 34.688,93 euros, amb el qual es van dur a terme diverses actuacions en funció de les indicacions que s’incloïen a les fitxes descriptives de cada exemplar, com ara distints sistemes de poda de seguretat i preventiva, amb l’eliminació de càrrega i la reducció de l’estructura arbòria amb important reducció de la part aèria dels exemplars.

Des d’aleshores, l’Ajuntament de Xàtiva ha anat realitzant els treballs que s’indicaven als informes d’aquell estudi, i està prevista cada 2 anys una intervenció als diferents exemplars. La primera d’aquestes intervencions es va produir al 2019, pel que la següent havia de tindre lloc al llarg d’aquest 2021. Des del consistori remarquen que totes les actuacions dels últims cinc anys han vingut avalades pels informes tècnics i mediambientals a càrrec d’experts en la matèria.