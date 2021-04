Xàtiva tallarà cinc plàtans centenaris dins l'actuació urgent pel mal estat d'alguns arbres de l'Albereda

Aquest dimecres han començat les intervencions urgents d’esporga en els plàtans de Xàtiva, que consistiran en la tala dels exemplars en pitjor estat i als que seguirà un estudi de substitució per tal de procedir a la seua reposició.

Concretament aquest dimecres s’ha actuat en l’Albereda Jaume I, a l’alçada del col·legi Nuestra Señora de la Seo i front a la biblioteca municipal, sent escollits aquests dos primers exemplars per la seua ubicació front a un centre escolar i en una zona amb terrasses i una afluència contínua de gent. Està previst que, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permeten, els treballs continuen aquest dijous 22 d’abril a l’Avinguda de Selgas amb altres tres exemplars: un entre els números 16 i 18, altre junt al quiosc i un tercer ubicat a la carretera de Simat, front a la Plaça de Bous.

L’empresa encarregada de les actuacions va iniciar a finals de març una revisió de tots els arbres referenciats en les actuacions del passat any 2018 i principis de 2019, per tal de comprovar l’evolució del seu estat i la seua resposta front a les podes que ja es van efectuar fa dos anys, per a d’aquesta manera poder planificar les tales imprescindibles.

Aquestes revisions es van anar efectuant fins la passada setmana, moment en que es van començar a coordinar els mitjans externs per tal de procedir a la tala dels exemplars necessaris amb la col·laboració d’una grua.

A més de la tala d’aquests primers cinc exemplars, els treballs per part de l’empresa continuaran amb una esporga controlada que es treballarà de manera coordinada per tal de ser el menys intrusiva possible per a la ciutadania.