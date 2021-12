Xirivella tindrà un nou túnel per a travessar les vies del tren i unir diversos carrers

El ple municipal de l'Ajuntament de Xirivella ha aprovat la signatura d'un conveni amb l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) que inclou la connexió subterrània entre l'avinguda Verge dels Desemparats i el poliesportiu, un doble barrat de la via al seu pas per la localitat, la cessió de l'antiga estació Xirivella-l’Alter i el seu aparcament contigu, i l'eliminació del talús de la línia C4 per a crear un accés a cota zero al parc Pablo Iglesias.

Així mateix, la signatura d'aquest acord aconsegueix diversos beneficis per a Xirivella, segons assegura l'alcalde Michel Montaner, alguns d'aquests seran: la connexió de l'avinguda Verge dels Desemparats amb el poliesportiu facilitarà les rutines diàries de moltes persones, acurtant els seus desplaçaments i el doble barrat de la via aportarà una seguretat imprescindible, especialment a la joventut.

A més de la supressió del talús ferroviari al Parc Pablo Iglesias donarà llum a un nou accés en superfície, molt més transitable i estètic i la futura remodelació de la plaça de l'antiga estació generarà un espai ordenat i amable, sense supressió de places d'aparcament. "És un conveni treballat durant mesos, fruit de la col·laboració institucional", al·lega l'edil.

El conveni contempla la perforació d'un túnel sota les vies de la línia C3 que connectarà l'avinguda Verge dels Desemparats amb el poliesportiu municipal. Aquest túnel servirà per al pas de vianants, vehicles motoritzats i de mobilitat personal. D'altra banda, s'augmentarà la seguretat del traçat ferroviari amb la instal·lació d'un tancament a tots dos marges de la via des de l'eixida de l'estació de València-Sant Isidre fins a l'entrada de l'estació de Xirivella-Alqueries.

A més, es desmantellaran les instal·lacions de la línia C4, ja en desús. En aquesta intervenció s'eliminarà el talús de les vies, que sumen aproximadament 800 metres de longitud. Aqueix espai passarà a formar part del Parc Pablo Iglesias.

A més, s'adequarà la zona perquè la connexió entre l'avinguda de la Constitució i el Parc Pablo Iglesias siga al nivell de la calçada, eliminant l'accés inferior actual. Finalment, Adif es compromet a la cessió del ramal, el baixador i l'aparcament de l'antiga estació Xirivella-l’Alter, la qual cosa permetrà al consistori redissenyar la zona per a crear una nova plaça d'ús combinat: pàrquing, zona verda i espai per als vianants.

“Ara iniciarem tot el procés per a desenvolupar el conveni, que comportarà una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana”, ha assegurat la regidora d'Urbanisme Águeda Ferrandis. “Són obres que canviaran la fisonomia de la nostra ciutat, que serien inassumibles per a les arques municipals i que gràcies a aquest conveni podran finançar-se”, detalla Ferrandis en la seua condició de responsable de la Hisenda municipal.

Les obres tindran una incidència important des del punt de vista de la mobilitat. Segons Karin Jansen, regidora del ram, “l'ampliació de la superfície del parc Pablo Iglesias, la seua millor accessibilitat, la conversió de la zona a plaça parcialment per als vianants i la connexió de Verge dels Desemparats amb el poliesportiu mostren un compromís de ciutat verda i amb major qualitat de vida».

Les obres tenen un pressupost total de 3.073.660 euros, dels quals 2.934.198 corresponen a Adif i 139.462 a l'Ajuntament de Xirivella.