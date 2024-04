Compromís anirà amb Sumar a les eleccions europees i tindrà el tercer lloc a la llista

Compromís i Sumar, la plataforma que lidera Yolanda Díaz, segellen la seua aliança per a les eleccions europees. Les formacions han acordat concórrer juntes als comicis que celebraran el 9 de juny i que la coalició valenciana ocupe el número tres de la llista. La candidatura, que encapçala Estrella Galán, directora general de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), preveu incorporar també Esquerra Unida, Catalunya en Comú i Más Madrid, encara que les negociacions amb aquests partits encara estan en marxa.

L'acord, comunicat aquest dijous a la vesprada, se sotmet a votació a l'Executiva que Compromís celebra a partir de les 18 hores, una trobada que també abordarà el reglament per designar el seu candidat o candidata per primàries. La coalició exigia presència als primers llocs per garantir un eurodiputat a Brussel·les i ha recordat sovint que van rebutjar estar al Govern com a quota de Sumar.

Ambdues formacions destaquen que el pacte presenta una candidatura “que representarà la veu dels i les progressistes valencianes i del conjunt de l'Estat a Europa” i plasma “la plurinacionalitat”. “Ens juguem un futur feminista, verd, sostenible i laborista”, afirmen.

Negociacions en marxa amb la resta de forces

El desbloqueig de les negociacions amb Compromís allunya les possibilitats d'un conflicte més gran amb Sumar, però alhora tensa les converses amb la resta de partits que aspiren a obtindre llocs de sortida a la candidatura per a les europees. La direcció de Sumar segueix negociant amb la resta de forces i encara no és clar com es repartirà una llista en què volen entrar Esquerra Unida, Catalunya en Comú i Más Madrid, així com les persones que són quota pròpia de Yolanda Díaz.

Sumar ja té reservat el cap de llista, que serà per a Estrella Galán, i al començament de les negociacions comptava també quedar-se amb el 'número dos' d'aquesta llista, un lloc que totes les travesses reservaven a María Eugenia Rodríguez Palop.

Però la notícia d'aquest dijous dóna dubtes sobre si Sumar retindrà també aquest segon lloc, que implicaria quedar-se amb la meitat dels quatre llocs d'eixda que totes les organitzacions coincideixen a considerar com a assegurances en els pròxims comicis.

Si Sumar es queda amb aquests dos llocs, deixaria només un a negociar amb tres formacions més. Esquerra Unida es va queixar a començaments de setmana de la marxa de les negociacions i va instar la direcció de la coalició a accelerar les negociacions.