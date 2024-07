Compromís critica que s'adjudique un altre contracte a la consultora en la qual va treballar un regidor del PP: “L'estètica és fonamental”

El servei de contractació de l’Ajuntament de València ha proposat l’adjudicació d’un nou contracte a KPMG finançat amb fons europeus. En concret, es tracta d’un servei d’assessorament per a l’impuls de la transformació digital activitat comercial de pimes i autònoms en zones turístiques del terme municipal València, el preu de licitació del qual sense impostos és d’un milió d’euros (1,3 milions amb impostos), segons publica la plataforma de contractació de l’Estat.

Si es confirma l’adjudicació definitivament, seria el segon contracte que guanya la consultora després d’obtindre’n el 29 de gener passat un altre per un import de 129.701,32 euros (IVA inclòs) per a la gestió del servei d’oficina tècnica per al desenvolupament del projecte Capitalitat Verda València 2024.

Es dona la circumstància que aquesta és la consultora a què va estar uns quants mesos vinculat professionalment el regidor de Grans Projectes del PP, José Marí Olano, que des del seu nomenament va tindre una dedicació a les tasques municipals només del 25%, per la qual cosa el seu sou com a regidor era de 1.650 euros. D’aquesta manera, fins que va anunciar la seua desvinculació el mes de novembre passat, dedicava un 75% de la seua tasca professional a KPMG, de la qual era soci i apoderat a la Comunitat Valenciana.

Posteriorment, des de l’1 de desembre de 2023 la seua dedicació parcial a l’Ajuntament va passar del 25% al 75% i el seu sou municipal es va elevar a quasi 70.000 euros. L’altre 25% el dedica a altres tasques professionals deslligades de la consultora. Sobre aquest tema, l’alcaldessa de València, María José Catalá, va justificar que Olano mantinguera des de juny fins a desembre la seua posició com a edil vinculat a la consultora en la necessitat de disposar d’un “temps de transició” per a abandonar les seues responsabilitats professionals amb la companyia.

Quant a la proposta d’adjudicació, l’Ajuntament estima l’oferta de KPMG la millor d’acord amb el preu oferit, amb una baixa del 56%, i l’experiència acreditada, dos dels aspectes més valorats. El servei de contractació va requerir a la consultora un informe en què justificara aquesta rebaixa del preu de licitació, una explicació que va convéncer els tècnics, que finalment van avalar la proposta d’adjudicació.

En la seua resposta, KPMG argumenta que “amb l’oferta econòmica presentada garanteix el compliment dels costos laborals, les condicions socials de l’equip de treball i el conveni col·lectiu estatal d’empreses de consultoria i estudis de mercat i de l’opinió pública que hi és aplicable”. Entre altres coses, afirma que “disposa de mitjans tècnics clau per a aportar eficiència i eficàcia en la prestació dels serveis, que permeten estalvi de recursos i temps en l’execució del servei”. En aquest sentit, indica que “disposa d’oficina a València, per la qual cosa no necessita invertir en elements logístics ni tecnològics”.

També al·lega “un profund coneixement de l’equip de treball de les necessitats de les pimes i les persones emprenedores que permeten menys imputació de preu i estalvi en temps i esforç, ja que han desenvolupat projectes similars i compten amb experiència per a fer-ho”.

Per tot el que s’ha exposat, el servei de contractació considera que es fa “una justificació satisfactòria de la reducció de costos sobre la base del compliment del conveni col·lectiu estatal d’empreses de consultoria i estudis de mercat i d’opinió pública, les pròpies característiques de l’empresa i la seua experiència professional en aquest camp, per la qual cosa s’aprecia que la proposició pot ser complida i pot ser admesa en raó a la justificació presentada”.

Crítiques de Compromís

El regidor de Compromís, Ferran Puchades, ha afirmat que “una altra vegada l’Ajuntament de València ha adjudicat un contracte a la consultora KPMG, l’empresa per a la qual treballava el regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, fins al mes de novembre passat; l’anterior ho va ser per 130.000 euros, però el que ara s’anunciarà, multiplica aquella quantitat”.

Segons Puchades, “durant la campanya electoral, la candidata Catalá va anunciar la incorporació de Marí Olano com un gran fitxatge procedent de l’advocacia de l’Estat i amb experiència en la gestió pública, però la realitat és que ja en aquell moment, no sols treballava, sinó que també era soci, de la consultora KPMG, per la qual cosa exercia com a regidor amb una disponibilitat només del 25%”.

“Des de Compromís València no neguem que, el fet que l’Ajuntament va adjudicar contractes a l’empresa de la qual era soci el regidor Marí Olano, siga legal, però l’estètica i les formes són fonamentals en política per a garantir que els interessos de tota la ciutadania són gestionats adequadament pels responsables polítics. Els fets podrien conduir-nos a la sensació que el pas per la política d’algunes persones afavoreix els interessos particulars d’unes empreses determinades. Que puga haver-hi dubtes i ombres sobre la gestió dels diners públics contribueix al desprestigi de les institucions i l’allunyament de la ciutadania de la política”, ha comentat.