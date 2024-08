Compromís denuncia que Catalá ha adjudicat 236 contractes “a dit” al juliol per 1.168.809 euros, un 76% més que fa un any

La regidora de Compromís per València Lluïsa Notario ha afirmat que el govern de María José Catalá ha adjudicat 236 contractes “a dit” durant el mes de juliol, un 76,12 per cent més que l’any anterior, cosa suposa que “1.168.809 euros de diners públics contractats sense concurrència competitiva”.

“Sembla que Catalá ha agafat el gust a utilitzar aquest tipus de contracte poc transparent, sense cap mena de publicitat i que defuig els controls financers pertinents”, ha criticat Notario.

Sobre aquest tema, ha recordat que fa uns quants mesos la coalició valencianista “va fer públic que Catalá havia gastat 9,9 milions en contractes a dit en el seu primer any de govern, 1.784 contractes que havien adjudicat sense concurrència competitiva”. “És obvi que no són dades puntuals, sinó que marquen una tendència que indica que el govern de dretes evita utilitzar el concurs públic i obert, un procediment més transparent. Hauran d’explicar per què ho fan i què volen amagar”, assenyala Notario.

En aquest sentit, ha detallat que els serveis municipals que han utilitzat “més sovint el recurs del contracte menor han sigut el de festes i tradicions amb un total de 43 contractes, el servei de pedanies amb 42, falles amb 31, el servei de patrimoni històric 22 i 21 del servici de descentralització i participació ciutadana”.

La llei, ha assenyalat, estableix un import màxim per als contractes menors amb un límit de 15.000 euros (IVA a part) en els de subministraments o serveis i de 40.000 quan són d’obres. Així doncs, ha apuntat que, segons la informació penjada en la web municipal, “molts d’aquests ratllen el límit legal”, com “el contracte de 14.900 euros gastat per la Policia Local per a la compra d’un dinamòmetre, els 14.973 euros en un contracte de divulgació de festes o els 14.995 euros destinats a pagar un espectacle pirotècnic”.

Pel que fa als contractes d’obres, ha afirmat que n’hi ha sis entre 25.782 euros i 39.283 euros adjudicats, “cinc dels quals en la mateixa empresa i entre els quals estan les faenes de condicionament del balcó anunciades fa uns dies”.

Notario ha apuntat que des del 2019 es va imposar el requisit de tres pressupostos almenys en encàrrecs de més de 3.000 euros. En contractes per davall d’aquest import es poden adjudicar directament a un proveïdor i sortejar el requisit legal de les 3 ofertes. Dins d’aquest cas, han sigut 159 els contractes que “no han superat aquest import”.

Per tot això, ha apuntat que “València està sota un govern que està desaparegut i més preocupat per les seues batalletes que per millorar la vida del seu veïnat”. “Catalá està ja un any en l’Ajuntament i no té cap justificació per a aquest creixement desorbitat dels contractes menors. És imprescindible que es posen a treballar i organitzar de debò els serveis que ofereix l’Ajuntament de València”, ha reclamat.

“Enfangar el debat polític”

Per part seua, fonts municipals han replicat que comparar la contractació del mes de juliol del 2024 amb la del 2023, quan el govern de l’alcaldessa María José Catalá acabava d’arribar a l’alcaldia i la contractació de l’Ajuntament estava alentida amb motiu de les eleccions municipals, “a més de molt poc rigorós, és un nou despropòsit més de Compromís que tan sols respon al seu afany per a enfangar el debat polític.

A més, han afirmat que Compromís i el PSPV “van gastar 110 milions d’euros en 18.000 contractes menors”, per la qual cosa “no estan en disposició de donar lliçons de gestió a ningú”. “Compromís i el PSPV van destacar per la seua ineficàcia, lentitud i per deixar problemes enquistats a la ciutat, que ha hagut de desbloquejar l’actual govern municipal”, han recalcat.

En aquest sentit, han assenyalat que el balanç de l’oposició quan governava, a l’any i després de huit anys en l’alcaldia, “va ser totalment deficitari”, davant de l’“alt percentatge” de compromisos electorals complits pel govern de l’alcaldessa María José Catalá, per damunt del 55%.

Per això, han destacat que la gestió de l’actual govern municipal “és infinitament més eficaç que la que va fer per l’alcalde Ribó” i han ressaltat que “l’Ajuntament és ara més àgil i resolutiu en la gestió del dia a dia de la ciutat”. Així mateix, han assegurat que la contractació de l’Ajuntament es du a terme amb criteris “estrictament tècnics” i “buscant a cada moment donar resposta a les necessitats de la ciutat”.