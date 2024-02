Compromís denuncia fraccionament de contractes i sobrecostos en la Junta Central Fallera

El Consell Rector de la Junta Central Fallera celebrarà una reunió extraordinària divendres que ve 1 de març a petició dels dos representants de Compromís en l’ens faller. El regidor valencianista, Pere Fuset, explica que han utilitzat el reglament per a instar el PP a donar explicacions sobre “possibles irregularitats detectades en contractes recents que analitzarà l’Agència Antifrau”.

Entre les contractacions qüestionades per la formació valencianista destaquen les de les exaltacions de les falleres majors, que “van eludir la licitació pública per convertir-se en diversos contractes menors”. Compromís considera que “pot haver-hi una fragmentació intencionada, perquè, malgrat que hi havia prèviament plecs tècnics, es van concedir a dit, per un import molt més alt i sense respectar el temps legal per a rebre ofertes”. Fuset denuncia que “fins i tot alguns pressupostos estan datats amb anterioritat a la petició d’aquestes ofertes i que moltes empreses van descartar presentar-se perquè hi donaven menys de 48 hores de temps”.

En concret, s’ha detectat que s’han separat en dos contractes menors adjudicats a dit la sonorització (16.698 euros amb IVA) i la il·luminació (17.968 euros amb IVA) per un cost total de 34.666 euros amb IVA, cosa que abans de la pandèmia, el 2019, es va traure a concurs per import de 30.133 euros amb IVA en un únic contracte.

El regidor de Compromís també demana explicacions al regidor de Falles, Santiago Ballester, sobre la contractació directa d’un espectacle musical amb una empresa de Madrid per 18.965 euros que enguany va substituir l’habitual espectacle de música i balls valencians dels últims anys, “una xifra que multiplica per 7 el pressupost artístic de l’any anterior i que es va tancar només unes hores abans de l’inici de les exaltacions”.

Fuset explica que “des de l’oposició tenim l’obligació de controlar el govern i vigilar perquè la gestió de la festa siga transparent, eficient, responsable i legal, i després de quasi 9 mesos tenim indicis clars que no és així”. Així doncs, un altre dels punts a tractar en aquesta sessió extraordinària serà la gestió de patrocinis. El PP havia pressupostat fa uns mesos 300.000 euros, però Compromís lamenta que, tot i que falten dues setmanes per a la festa, “no s’ha arribat a cobrir ni un terç del que el PP afirmava que obtindria, fet que demostra que aquest era, en realitat, el pressupost més unflat i irreal de la història.”

L’edil avança que Compromís també demanarà explicacions sobre el nou sou de 70.000 euros “per a una faena que abans era voluntària i que ha d’evitar convertir-se en una nova excusa per al clientelisme i l’ús polític de les Falles”. El regidor recorda que el mes de novembre passat “Compromís vam ser els únics que vam votar contra el pressupost de la JCF per a crear un alt càrrec molt ben remunerat que no beneficiarà la festa ni les comissions” i, en canvi, van proposar com a alternativa destinar aquesta mateixa quantitat a la contractació “de dos tècnics a concurs públic i amb funcions realment orientades a millorar el servei a les comissions falleres”.

En aquest sentit, Compromís reiterarà la seua aposta “per continuar el camí de professionalització iniciat en els últims anys sobre la base de perfils tècnics i no polítics”. Fuset, que també va ser president de la Junta Central Fallera, explica que “qualsevol que conega la casa gran de les Falles preferiria que aquests 70.000 euros beneficiaren directament les comissions falleres i no serviren per a crear un sou a mesura a una faena voluntària”.