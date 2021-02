Compromís detecta que no hi ha rastre de la comptabilitat del PP en la Diputació d’Alacant amb Ripoll: quasi mig milió d’euros

Els comptes del Partit Popular en la Diputació d’Alacant són un misteri que inquieta cada vegada més l’oposició. I, més concretament, el compte de la CAM amb la numeració 2090 3025 56 0200086039, que custodiava l’assignació de la Diputació al PP fins que, quan va dimitir José Joaquín Ripoll com a president, es va buidar mitjançant l’emissió de dos xecs i es va tancar pocs dies després, segons la documentació a què ha tingut accés elDiario.es

El portaveu de Compromís en la institució provincial, Gerard Fullana, ha denunciat que no hi ha rastre de la comptabilitat del PP entre el 2007 i el 2015, el període que comprén l’última legislatura de José Joaquín Ripoll i Carlos Mazón, com a president i vicepresident de la institució respectivament. “Durant aquests anys, el grup del PP va manejar sense cap acreditació més de 400.000 euros”, afirma Fullana.

El grup popular de la Diputació d’Alacant, tal com ha informat aquest diari, va buidar el seu compte bancari quan va dimitir José Joaquín Ripoll de president, assetjat pels casos de presumpta corrupció. El PP va expedir dos xecs per un valor total de 64.980 euros, pràcticament tot el saldo que la formació tenia en un compte bancari de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM).

El primer xec (amb la numeració 4200 5608970), per import de 48.429,36 euros, es va ingressar en l’oficina principal de Bankinter a Alacant. El segon xec (amb el número correlatiu a l’anterior 4200 5608971), per import de 16.550,64 euros, es va ingressar en l’oficina del BBVA d’empreses en la rambla de Méndez Núñez, segons es desprén de la documentació en poder d’aquesta redacció.

Fullana va anunciar dilluns que es planteja denunciar aquests fets davant la Fiscalia Anticorrupció per intentar dilucidar la destinació incerta dels diners públics. El diputat de la formació valencianista va sol·licitar els expedients de comptabilitat dels grups polítics representats en la corporació provincial i, com que no va rebre la documentació completa, va recórrer al Síndic de Greuges. La resposta de la Intervenció de la Diputació d’Alacant confirma, segons Fullana, que la comptabilitat del PP “no existeix”.

La Intervenció reconeix en la seua resposta a la Sindicatura de Greuges que el control intern de la comptabilitat de les dotacions econòmiques assignades als grups polítics “s’ha fet en l’exercici de la funció interventora com a fiscalització limitada prèvia, i no procedeix fer el control financer de manera planificada i sí un control posterior quan una norma específica ho sol·licite”. L’informe assegura que el ple de la Diputació, òrgan competent per a demanar la comptabilitat dels grups polítics, “no l’ha sol·licitada durant el període comprés entre els anys 2007 al 2014, tots dos inclusivament”.

Compromís també va denunciar davant el Tribunal de Comptes que la formació va desviar prop de mig milió d’euros entre el 2015 i el 2018 de la subvenció de la Diputació al partit. Gran part dels fons van anar a parar a un compte del PP a Múrcia. El tribunal que vetla pels comptes públics va remetre els fets a la Fiscalia perquè determine si “l’acció pública ha de ser admesa o arxivada” i, fa poc, ha tombat les al·legacions dels populars.

“La resposta de la Intervenció confirma l’opacitat i el descontrol que hi ha hagut en el període esmentat en què la Diputació d’Alacant va viure sumida sota l’escàndol del cas Brugal i recobra importància arran de la publicació en elDiario.es d’una informació que constata que José Joaquín Ripoll es va acomiadar de la institució buidant els comptes del grup popular amb l’expedició de dos xecs per valor de 64.980 euros”, denuncia Fullana.

Els socialistes insten Ciutadans a pressionar Mazón

El portaveu del grup socialista en la Diputació d’Alacant, Toni Francés, també ha demanat al president de la institució provincial, Carlos Mazón, que explique on han anat a parar els 450.000 euros que el PP va manejar entre el 2015 i el 2018. Per al grup socialista, “és evident” que sobre els comptes del PP en la Diputació “sempre ha sobrevolat l’ombra de la sospita”.

La publicació de les captures de pantalla bancàries que mostren com es va buidar el compte quan va dimitir Ripoll, són per a Francés “un altre capítol que el PP ha d’explicar, una època en què Mazón apareixia com a protegit de Ripoll mateix”. El portaveu socialista considera que el PP hauria de “fer un exercici de transparència, i Ciutadans li ho hauria d’exigir, i no esperar que al final tots aquests temes s’hagen de dilucidar a través dels tribunals de justícia o d’organismes fiscalitzadors”.

“Mazón hauria de fer un pas avant, explicar què ha passat, i si alguna cosa s’ha fet malament, actuar en conseqüència, no com el cas de la factura impagada d’IFA, d’un acte de la gestió del qual Mazón era el responsable i que continua embolicat en la sospita, com tots els que es van fer des del PP en aquella època”, postil·la el diputat socialista.

El PP ha reaccionat en un comunicat als "atacs continuats de Compromís", que titlla de "cortina de fum per a tapar les vergonyes" del seu assessor jurídic, que manca de la compatibilitat preceptiva per a poder exercir com a advocat, a més d'haver situat el seu despatx professional en la Diputació, segons denuncien els populars. La formació conservadora també acusa el PSPV-PSOE de "sumar-se al carro de Compromís" per a "desviar l'atenció del seu portaveu en la Diputació i alcalde d'Alcoi, Toni Francés, que s'ha saltat el tancament perimetral del seu municipi i que a més ho va fer amb cotxe oficial".