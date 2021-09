Compromís i Unides Podem aparten del debat parlamentari les friccions amb el PSPV

De la mateixa manera que els socis parlamentaris van reclamar a Ximo Puig més cogovernança en el debat de política general, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida han decidit aparcar de les resolucions dues de les qüestions que causen més fricció en el Govern progressista. Ni la taxa turística ni la paralització de l’ampliació del port de València s’han inclòs en les propostes que es debatran dimecres, preservant així la unitat d’acció ‘botànica’ i evitant divisions en el vot de la bancada esquerra.

Els representants de les tres formacions que sustenten el Govern del Botànic van presentar dilluns a la nit una dotzena de propostes de resolució –seguint el límit marcat en debats anteriors–, una mena de deures que els grups parlamentaris posen a l’executiu una vegada aquest ha plantejat les seues línies mestres. Aquestes se centren en el reforç de l’estat del benestar, com va apuntar Ximo Puig en el seu discurs, i en la lluita contra la precarització de diferents àmbits de la vida.

Les propostes de resolució recullen aportacions com l’agència pública d’energia, l’actualització de l’estratègia de salut mental perquè reculla l’impacte de la pandèmia, mesures de fiscalitat verda o l’impuls a la mobilitat sostenible. També reforçar polítiques que han sigut ‘marca botànica’ com la renda valenciana d’inclusió o les mesures contra la violència masclista i la llei valenciana contra el canvi climàtic. Entre les reivindicacions estatals, reclamen al Govern el canvi en el sistema de finançament autonòmic, la condonació del deute històric, una harmonització fiscal –amb grans impostos comuns–, la transferència del servei de trens de rodalia i una llei d’habitatge que evite els desnonaments a famílies vulnerables i fomente el lloguer assequible.

Dimarts, abans de la Junta de Síndics, els portaveus dels grups del Pacte del Botànic han remarcat la “unitat” dels socis. La portaveu adjunta dels socialistes, Carmen Martínez, ha apuntat a la “llarga vida” que li queda al pacte progressista, malgrat “els diferents matisos que poden tindre pel fet de ser forces polítiques diferents”. Des de Compromís, Fran Ferri ha remarcat que la unitat del Botànic està “més viva que mai” i ha destacat que les seues propostes “reivindiquen drets davant d’una dreta que no planteja cap alternativa ni proposta més enllà de retallar drets i tornar a la corrupció”, en la mateixa línia que la portaveu d’Unides Podem, Pilar Lima. “Les mesures són de consens”, insisteixen els grups parlamentaris.

No obstant això, aquesta apel·lació a la unitat no implica renunciar a plantejar la taxa turística o l’oposició a l’ampliació portuària en altres fòrums. La comissió que negocia les línies polítiques dels pressupostos debatrà la proposta de gravamen, com van apuntar Mónica Oltra i Héctor Illueca en la seua primera trobada entre vicepresidents. Totes dues formacions van deixar clar durant la seua intervenció de dilluns que aquestes mesures són prioritàries, encara que no agraden al seu tercer soci. Dimarts, després de reunir-se els portaveus, Lima ha incidit en el fet que el debat sobre la taxa turística “encara no s’ha produït” en el si del Pacte del Botànic. “Aquest tema cal negociar-lo en els pressupostos”, insisteixen en Compromís.