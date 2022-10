Compromís obri una crisi en el Govern valencià amb la destitució de Mireia Mollà a mig any de les eleccions

La destitució de la consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, a petició de la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, sacseja el Govern valencià. La decisió de la dirigent de Compromís, després de quatre mesos en el càrrec, de substituir la seua companya de partit per pèrdua de confiança obri una crisi en l’executiu autonòmic a poc més de mig any de les eleccions autonòmiques.

La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, va plantejar dimarts al president de la Generalitat, Ximo Puig, el cessament de la titular de Transició Ecològica quatre mesos després d’arribar al càrrec, i la seua substitució per la fins ara secretària autonòmica de Sanitat, Isaura Navarro. Les tres formen part d’Iniciativa, la branca ecosocialista de Compromís, de la qual Mas és coportaveu i en què milita Mónica Oltra. A primera hora de la vesprada de dimarts, després de comunicar-ho a l’exconsellera, Presidència de la Generalitat Valenciana emetia un comunicat escarit en què atribuïa la decisió a la vicepresidenta i agraïa a Mollà la tasca en el Consell, del qual formava part des del 2019.

En la vicepresidència del Consell parlen de pèrdua de confiança en la titular de Transició Ecològica i l’acusen d’acumular diverses deslleialtats pel que fa als seus socis de Govern. La més greu hauria sigut negociar amb Hisenda el pressupost del seu departament de manera independent, trencant la unitat d’acció en Compromís. Per als valencianistes resulta d’importància especial coordinar les seues demandes en uns pressupostos crucials, amb un fort conflicte amb el PSPV-PSOE sobre fins on estirar la capacitat de despesa pública del Govern. En un context vital per a l’executiu autonòmic, consideren que ha sigut la gota que va fer vessar el got.

Però hi ha altres motius que semblen més creïbles. La titular d’Emergència Climàtica fa poc va fer un toc d’atenció als seus socis sobre les traves burocràtiques per a accelerar la implantació de les energies renovables, una qüestió que fins i tot ha reconegut el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Aquests procediments són també responsabilitat de les conselleries de Política Territorial i Economia Sostenible, que gestionen el PSPV i Compromís, respectivament. En l’última roda de premsa del Consell, Mas va apuntar que “sobren personalismes”, preguntada per les declaracions de Mollà. La frase, directa, es va llançar com un avís a la ja exconsellera, a qui acusen de torpedinar la gestió. Des de l’equip de Mollà es considera que la destitució “és una decisió incomprensible, que no té cap justificació i que obri una crisi important que posa en risc l’assoliment d’un tercer Pacte del Botànic”.

L’impacte sobre les expectatives electorals del Pacte del Botànic, només a uns mesos dels comicis, és una cosa que la prudència hauria recomanat evitar. Però la vicepresidenta Aitana Mas ha pres la decisió, apunten des del seu entorn, en un context que dificultava la faena ordinària del Govern. En Iniciativa, partit a què pertanyen ambdues, consideren que és una decisió que competeix l’executiu autonòmic. La branca socialista de l’executiu autonòmic no ha comentat la decisió de la vicepresidenta, que arriba després de diverses crisis de Govern. La més recent, l’eixida de Mónica Oltra per la seua imputació judicial, es va percebre com un colp especialment dur per al Consell, que acabava de passar per una remodelació de la seua estructura profunda per a donar un impuls a la gestió autonòmica en un context de crisi.