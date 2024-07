Compromís porta els correbous infantils simulats en el centre de València a l’ONU i el PSPV, al Defensor del Menor

La portaveu de Compromís a l’Ajuntament de València, Papi Robles, i la portaveu adjunta, Glòria Tello, han anunciat que la coalició valencianista denunciarà davant l’Organització de Nacions Unides (ONU) el correbou mitjançant carretons amb forma de bou destinat a xiquets aprovat ahir en la junta de districte de Ciutat Vella amb els vots del PP i de Vox, després del canvi de posició de l’alcaldessa María José Catalá, que inicialment es va mostrar poc inclinada a la proposta. Segons ha informat Robles, des de Compromís es dirigiran al Comité de Drets Humans, encarregat de vetlar pel compliment de la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Robles ha detallat que a hores d’ara treballen en un informe destinat al Comité, “que precisament enguany avalua el compliment del text legal per part de l’Estat espanyol, cosa que suposa una oportunitat idònia per a denunciar aquest acte tan vergonyós d’adoctrinament infantil i foment de la tortura animal”. A més, Robles ha recordat que el Comité dels Drets de l’Infant ja va dictaminar el 2018 la necessitat de prohibir participar en actes taurins els menors d’edat, de manera clara i directa.

Per part seua, Tello ha explicat: ‘‘Com que el Comité de l’ONU està en aquests moments analitzant el compliment de les obligacions legals d’Espanya en el respecte i la protecció de la infància, des de Compromís volem informar els experts responsables del procediment de la recent aprovació d’una pràctica de foment del maltractament i violència que atempta contra els drets dels xiquets i xiquetes’’.

Segons informen des de Compromís, el Comité té de termini fins al pròxim 1 d’agost per a rebre comunicacions i informes alternatius de la societat civil i persones expertes sobre l’estat de compliment i respecte de les obligacions legals en l’àmbit dels drets de la infància. Després d’això, el mes de setembre celebrarà una sessió en què mantindrà reunions amb les entitats de la societat civil que participen en el procediment, i ací és on els representants de Compromís traslladaran personalment la seua denúncia. La revisió final de l’informe està prevista per a gener del 2025 a Ginebra, Suïssa.

Aquesta denúncia se suma a la queixa que la coalició valencianista ja va anunciar que presentarà davant el Defensor del Poble, amb competències en protecció de la infància. A més, el Síndic de Greuges ja ha admés a tràmit una queixa de Compromís en la Diputació de València i ha obert una investigació per la llotja infantil en la plaça de bous durant les Falles passades.

El portaveu municipal del PSPV a València, Borja Sanjuán, ja va comentar dilluns després d’aprovar-se la iniciativa: “És un despropòsit que l’Ajuntament pague per a fer això i des del PSPV portarem aquesta activitat al Defensor del Menor i tractarem que la València casposa que projecta María José Catalá dure el mínim possible”.

El Consell de la Joventut de suma a les crítiques

El Consell de la Joventut de València (CJV) s’ha manifestat dimarts en contra de la celebració d’un correbou infantil simulat en el districte de Ciutat Vella, perquè promou el maltractament animal i no respecta la voluntat de les associacions veïnals, que han mostrat el seu rebuig a aquesta iniciativa en la junta municipal.

La plataforma d’associacions juvenils considera que la infància és un col·lectiu especialment vulnerable i que l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana han de vetlar pel seu benestar, evitant la seua exposició a missatges violents com els que promou la tauromàquia cap als animals i que cada vegada té menys suport, especialment entre les persones joves, recorden.

En aquest sentit, des del CJV lamenten la falta de suport a les necessitats reals de les xiquetes i xiquets de la ciutat València per part de les administracions competents, com podria ser la inversió en escoles infantils públiques, plans d’educació no formal per a previndre conductes de risc, programes de suport escolar, més parcs i zones de joc, entre altres.