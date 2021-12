La Comunitat Valenciana amplia l'obligatorietat del passaport COVID per a accedir a hostaleria, cinemes i gimnasos

El president Ximo Puig ha reunit aquest dilluns la mesa interdepartamental en la qual han participat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, i la vicepresidenta primera, Mónica Oltra, entre altres membres del Consell, per a acordar noves mesures per a afrontar el repunt de casos de coronavirus i sobretot d'ingressos hospitalaris que es ve registrant en les últimes setmanes.

Després de la reunió, prèvia a la conferència de presidents convocada per Pedro Sánchez per a aquest dimecres, Puig ha anunciat l'ampliació de l'obligatorietat de presentar el passaport COVID en tots els locals en els quals es puguen consumir begudes o comestibles i en els quals per tant hi haja possibilitats de llevar-se la màscara, independentment de l'aforament dels establiments. La Generalitat també amplia l'obligatorietat del certificat a cinemes, gimnasos i instal·lacions esportives, sempre que el Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJCV) l'autoritze. El Consell plantejarà aquest dilluns les mesures al tribunal i entraran en vigor quan la justícia delibere i es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb intenció de mantindre's fins al 31 de gener.

Reforçar la vacunació

El president de la Generalitat ha fet una crida a la prudència i a la corresponsabilitat en les celebracions nadalenques, apel·lant a reunions "amb sentit comú" i a reconéixer l'esgotament del personal sanitari després de vint mesos de pandèmia. El dirigent socialista considera que la situació sanitària "és greu" però, gràcies a la vacunació, queda lluny del pic d'incidència. Puig considera que "cal fugir dels alarmismes" i que el context "no és comparable amb el que hem superat". En el pitjor moment de la pandèmia, ha recordat, "vam tindre 4.800 hospitalitzats, set vegades el que ara".

📱 Ampliació del #CertificatCovid a la C.Valenciana



L'Executiu valencià reforçarà els centres de vacunació, amb 23 punts mòbils distribuïts per la geografia valenciana, i continuarà amb la vacunació infantil fins a aquest dijous. "Tenim a 4,2 milions de valencians amb la pauta completa i tindrem mes de 1,3 milions de terceres dosis aquesta setmana", ha valorat.

Fins a aquest diumenge, un total de 49.496 xiquets i xiquetes valencians han rebut la primera dosi pediàtrica de Pfizer des que dimecres passat començara la campanya d'immunització escolar que coordinen les Conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública, i Educació, Cultura i Esport. A més, 1.294.041 valencians han rebut ja la dosi de reforç o record contra la COVID-19.

Durant la jornada del dissabte 18 de desembre, un total de 4.086 persones van fer el pas d'immunitzar-se en la Comunitat Valenciana. La setmana passada van administrar 13.857 dosi i el total des que es va iniciar el procés de vacunació sense cita ha sigut de 33.987 vacunes; a la província d'Alacant, 8.168, a Castelló 5.143 i 20.676 a València.

Amb una incidència acumulada disparada -563 casos per cada 100.000 habitants (última dada del divendres 17 de desembre) en els últims catorze dies en el territori valencià per 511 de mitjana a Espanya, la qual cosa situa el territori valencià en risc extrem de contagi quatre mesos després-, les hospitalitzacions estan incrementant-se i, per consegüent, també l'ocupació de les UCI, que estan a quasi el 75%.

Fins dijous passat 16 de desembre, els hospitals valencians comptaven amb 512 llits habilitats en vigilància intensiva, una xifra que es pot ampliar en cas de necessitat fins a les 800 places. D'aquestes 512 places queden lliures 123, la qual cosa es tradueix en una ocupació del 74,61%.

És a dir, hi havia 389 pacients en UCI dels quals, segons les dades del Ministeri de Sanitat, 150 són malalts de coronavirus. D'aquesta manera, els infectats amb el SARS-CoV-2 suposen un 38% de totes les persones que en aquests moments estan en vigilància intensiva, ocupen un al voltant del 30% dels llits habilitats actualment i aproximadament un 19% del total de les 800 places.