La Comunitat Valenciana supera els 8.000 morts per COVID des del començament de la pandèmia

La Comunitat Valenciana ha superat aquest dimecres, 15 de desembre, els 8.000 morts per COVID-19 des que va començar la pandèmia, i ho fa nou mesos després de superar les 7.000 morts causades pel coronavirus. Així, després que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública haja comunicat 15 nous decessos, la xifra total de víctimes mortals del virus se situa en 8.013 en tot el territori valencià. Totes les persones mortes en l'última actualització excepte una eren majors de seixanta anys.

La valenciana, amb una letalitat del 1,6% respecte al número de contagiats -un total de 559.945 valencians han donat positiu a través de PCR o test d'antígens en els últims 22 mesos-, se situa com la quarta autonomia en nombre de defuncions des que es detectara el primer cas de coronavirus a Espanya -concretament, a València al febrer de 2020- només superada per les més de 16.000 comptabilitzades en la Comunidad de Madrid i a Catalunya i les més de 11.000 registrades a Andalusia.

Si l'últim miler de morts s'ha produït al llarg de nou mesos, els mil decessos anteriors es van registrar en tot just un mes, entre el 15 de febrer i el 15 de març. Precisament, va ser a l'inici de l'any, coincidint amb el més dur de la pandèmia, quan el coronavirus va provocar més morts en el territori valencià -en mes i mig van morir més persones a conseqüència del SARS-CoV-2 que en tot 2020, any que va acabar amb prop de 3.000 defuncions-.

3.000 positius en 24 hores

La Conselleria de Sanitat Universal ha notificat 2.984 nous casos de coronavirus confirmats per PCR o test d'antígens en l'última jornada. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 24.381 casos actius, la qual cosa suposa un 4,27% del total de positius. A més, s'han registrat 1.627 altes a pacients amb coronavirus, amb la qual cosa el nombre de valencians que han superat la malaltia ascendeix a 538.992.

Els hospitals valencians tenen 713 pacients ingressats per COVID (dos més que aquest dimarts), 122 d'elles en l'UCI (mateixa xifra que el dimarts). Els pacients de coronavirus suposen una mica menys del 7% de les hospitalitzacions i el 16,5% dels llits ocupats en vigilància intensiva, percentatges lleugerament superiors als de la mitjana espanyola -el 5,1% i el 13,1% respectivament-.

Quant a la incidència acumulada a catorze dies, aquesta se situa en 483 casos per cada 100.000 habitants, per damunt de la mitjana a Espanya (442). Per trams d'edat, la taxa de contagi segueix disparada en el grup d'edat de menors de 12 anys, amb prop de 784 casos, uns 170 més que el següent tram (de 40 a 49 anys), amb 617.