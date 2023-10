La concessió de la terminal de passatgers de Baleària en el port de València, paralitzada fins que es resolga el conflicte amb MSC

El 10 de novembre de l’any passat, el consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) va aprovar el trasllat de la terminal de creuers de la seua ubicació actual, en el dic nord, allunyada, per tant, del nucli urbà, a les antigues drassanes de Boluda, al costat dels Poblats Marítims.

La construcció i l’explotació de la nova infraestructura es va adjudicar mitjançant una concessió de 35 anys ampliable a 50 a Baleària, associada amb Global Ports Holding (GPH) per a la gestió de creuers, amb una inversió prevista de 38 milions d’euros.

No obstant això, un any després, les obres no s’han iniciat i el retard va llarg, perquè, segons ha esbrinat elDiario.es, els terminis administratius de la concessió per a l’execució del projecte constructiu s’han paralitzat a l’espera que es resolga la ubicació de la nova estació de creuers que, tal com va avançar elDiario.es, ha sol·licitat MSC, així com els accessos a les infraestructures.

D’aquesta manera, els terminis reglats que estableix la concessió per a la presentació i l’execució de projectes queden suspesos per a evitar un perjudici en aquest cas cap a Baleària.

Com ja va avançar aquest diari, la naviliera més gran del món, MSC, ha demanat una concessió per a una nova estació de creuers, cosa que ha generat un conflicte amb Baleària, única que es va presentar al concurs per a desenvolupar la terminal, ja que considera que els grans vaixells de la multinacional suïssa embossaran l’entrada i l’eixida dels seus ferris.

S’hi afig que l’APV, pel que sembla pressionada per MSC, hauria tombat el projecte d’accessibilitat proposat per la naviliera valenciana, més amable i sostenible, per un altre més dur amb vista a possibilitar un volum més gran de trens que connecten la terminal sud amb la futura terminal nord de contenidors adjudicada a una filial de la multinacional suïssa, si és que arriba a executar-se.

El projecte inicial de Baleària preveia passejos mixtos per a vianants i vehicles enjardinats amb un terraplé per a salvar les actuals vies de ferrocarril, amb tot just quatre circulacions diàries. No obstant això, l’APV hauria modificat els requisits per a poder incrementar els trànsits ferroviaris amb vista a la futura construcció de la polèmica terminal nord, cosa que implicaria crear un enorme viaducte amb una rotonda d’accés a la terminal de passatgers de Baleària per salvar les vies del ferrocarril, amb l’impacte visual que comportarà. Una altra alternativa menys factible pel seu cost elevat que s’ha estudiat abordava la possibilitat de crear un túnel.

La presidenta de l’APV va comentar fa una setmana que hi ha pendent “una reunió amb l’Ajuntament per a analitzar el tema dels accessos i la interacció port-ciutat”, al mateix temps que “estan fent-se estudis de maniobrabilitat i cal estudiar diversos aspectes tècnics” per veure fins a quin punt és compatible el flux de ferris i de creuers de totes dues terminals, és a dir, la de Baleària i la d’MSC. En qualsevol cas, es va mostrar convençuda que “hi haurà un encaix satisfactori per a tots”

Demanda en el jutjat

Acció Ecologista-Agró en nom de la Comissió Ciutat-Port, va recórrer davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Comunitat Valenciana (TSJCV) l’adjudicació de la infraestructura a Baleària per haver-se aprovat sense els informes ambientals escaients i va sol·licitar la suspensió cautelar del projecte, cosa que va rebutjar el jutjat.

En la seua demanda, l’organització posa en relleu que la mateixa Baleària com a adjudicatària reconeix “impactes significatius” per l’emissió de gasos dels vaixells. Per a demostrar-ho, va sol·licitar “un dictamen pericial de l’Institut d’Avaluació Ambiental i Investigació de l’Aigua (Idaea) pertanyent al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), amb l’objectiu que emeta informe estimant l’impacte en la qualitat de l’aire del barri de Natzaret i l’entorn sud de la ciutat en contacte amb el port.

No obstant això, la secció 5 de la sala contenciosa administrativa del TSJCV ha denegat la petició per no considerar “que puga esclarir els fets controvertits, estima, a més, la seua no necessitat, seguint criteris d’eficàcia processal, a la vista de la resta dels mitjans probatoris proposats i admesos”.