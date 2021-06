El Consell recomana l'ús de màscara a l'aire lliure, excepte a la platja i espais naturals, davant el repunt de contagis

El Govern valencià ha esmenat la normativa estatal per a recomanar l'ús de la màscara a l'aire lliure, excepte en espais naturals i a la platja. "L'ús de la màscara és fonamental als espais d'oci", explicaven el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, davant el repunt de casos que s'ha registrat en les últimes jornades i que ha provocat que la taxa de contagi puge fins als 75,47 casos per cada cent mil habitants (a data del dilluns): "Ens preocupa com evoluciona la incidència". "És bo que continue utilitzant-se, així que màxima cautela perquè més val previndre que curar", ha dit el cap del Consell.

Puig i Barceló han comparegut aquest dimarts després de la reunió de la Mesa Interdepartamental que s'ha reunit per a analitzar la situació epidemiològica en el territori valencià i s'ha decidit prorrogar l'actual marc normatiu, amb algunes modificacions, dues setmanes més a partir del pròxim 1 de juliol, "estem a dos mesos d'aconseguir la immunitat de grup". "Des de l'última Interdepartamental, fa un mes, hem afrontat cinc reptes: la fi del toc de queda; del perimetratge de la Comunitat Valenciana; la reobertura de l'oci nocturn; acabar amb les limitacions en les reunions; i el final de la màscara a l'aire lliure", ha recordat el president, qui ha apuntat que tot això ha coincidit amb "tres fenòmens socials", com són el final del curs per a al voltant d'un milió d'estudiants, l'inici de l'estiu i l'avanç de la vacunació: "En definitiva, ens hem trobat amb major mobilitat, més reunions socials i menys màscares que han tingut com a conseqüència un repunt significatiu en la circulació del virus, i ens preocupa la presència de la variant delta".

"Ampliar l'obertura té efectes", ha destacat Puig, qui ha insistit que la Generalitat continuarà apostant per una obertura "prudent, responsable, segura i eficaç per a aconseguir una recuperació sòlida econòmica i social".

No obstant això, ha puntualitzat, la situació és diferent, amb la població vulnerable "més protegida", i una afecció hospitalària menor -126 pacients COVID dels quals només 14 estan en vigilància intensiva-: "En la situació actual, són més rellevants les hospitalitzacions que els contagis, i tenim la meitat de llits ocupats que la mitjana espanyola i una quarta part en UCI". Això es deu en gran manera, ha dit el cap del Consell, a l'avanç de la vacunació, amb 2,5 milions de valencians vacunats i 1,6 milions amb la pauta completa, "quasi el doble que fa un mes". Aquesta setmana, la Comunitat Valenciana batrà un nou rècord de vacunació després d'haver rebut mig milió de dosi.

No obstant això, Ximo Puig ha cridat l'atenció sobre el fet que ha canviat el perfil de la població més vulnerable, que ara són els joves que no estan vacunats. El 52% dels contagis es produeixen entre joves de 15 a 29 anys, "són asimptomàtics però no sempre", i la incidència acumulada en aquest grup ascendeix a 172 casos. "Hi ha 20 joves menors de 34 anys hospitalitzats en planta i un de 18 anys en l'UCI", ha recordat el president, que s'ha dirigit als joves: "Vau ser fonamentals en l'eixida de la situació més complicada salvant als vostres avis i ara heu de preocupar-vos per vosaltres i els vostres pares, que en molts casos no estan totalment immunitzats". "La pandèmia no s'ha acabat, i pensar el contrari és irresponsable i egoista, ja que continua sent una amenaça real, econòmica, social i sanitària", ha sentenciat.

Per això, ha explicat que la vacunació dels joves és una prioritat i que s'avançarà, de manera que a partir del pròxim dilluns es començarà a vacunar al grup de 30 a 39 anys: "Juliol serà el mes dels menors de 40 anys".

Brots

Barceló també ha detallat la tipologia dels brots, el 87% són de xicoteta magnitud i el 13% de deu o més casos, mentre que 62% del total corresponen a l'àmbit social, el 24% al familiar, en el qual s'inclou també a no convivents, i el 8,6% són d'origen laboral.

Precisament referent als focus, la consellera de Sanitat s'ha referit al macrobrot de Mallorca, que ha provocat 1.167 casos i l'aïllament de 4.000 persones en més d'una desena de comunitats autònomes. En la Comunitat Valenciana afecta a huit instituts i s'han detectat 89 positius amb 470 viatgers identificats. A més, s'està investigant un altre viatge a Mallorca del passat mes de juny que afecta dos centres de València i Alacant.

Obertura de casals i seus d'associacions festives

El Govern valencià també ha donat el vistiplau a l'obertura de casals i seus festeres -fins hui només es podia al 75% per a tasques administratives-. Així, l'horari d'obertura vindrà marcat pels ajuntaments i es podrà dur a terme també una activitat assimilable a la restauració, amb l'aplicació de les mateixes mesures contemplades per a l'hostaleria (50% d'aforament, sense servei de barra i amb taules de fins a deu persones màxim).