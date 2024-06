El Consell Valencià de Cultura titla la Llei de concòrdia de “manipulació i ”ofensa“ a les víctimes del franquisme

La Llei de concòrdia proposada pel PP i Vox en les Corts Valencianes suposa una “manipulació” i una “ofensa” per a les víctimes de la dictadura franquista. Aquesta és la conclusió del Consell Valencià de Cultura (CVC), òrgan consultiu i assessor de la Generalitat Valenciana que al·ludeix a les “mancances molt preocupants” del text legislatiu. “Negar la realitat històrica no és concòrdia, és manipulació”, afirma l’informe, a què ha tingut accés aquest diari. L’organisme es pronuncia així, a petició de Compromís, sobre la polèmica llei que el Govern central ja va anunciar que seria recorreguda davant el Tribunal Constitucional per col·lidir amb normes de rang superior.

L’informe conclou que, amb la proposta legislativa, el bipartit del PP i Vox imposa un discurs històric. És una “ofensa cap a un sector de la població”, a les víctimes de la dictadura franquista i els seus descendents i, a més, contravé “els drets humans” i “nega la memòria històrica”.

El discurs històric que pretén imposar el text “no té gens de rigor ni coneixement científic del passat”, afirma l’informe. Així doncs, suposa un “desconeixement greu” de la “causalitat històrica” i dels resultats acadèmics amb una “sòlida base empírica” de perspectives històriques “contrastades i de consens” sobre els fonaments de la història d’Espanya del segle XX. A més, es “demonitzen” els referents i les tradicions democràtiques que la dictadura “va desprestigiar”, negant la condició d’estat democràtic de la Segona República i “malversant” la història.

L’informe també retrau que la denominada Llei de concòrdia equipara la democràcia republicana amb la dictadura franquista. “La igualtat de les víctimes en el dolor i la dignitat no equival a igualar les causes per les quals van morir. Les unes van lluitar per la democràcia i les altres, per destruir-la”, afirma.

El CVC considera que “mai hi ha hagut un equilibri entre les víctimes” dels dos bàndols en contesa: “Continuen els desapareguts i moltes famílies segueixen sense saber on estan”. “No es compleixen els principis de la legislació internacional i els principis de l’ONU de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició”, postil·la l’informe.

La llei del PP i Vox mescla diferents èpoques i categories històriques “sense gens de rigor, amb la intenció de desplaçar el focus del debat”. Els seus plantejaments són “ignominiosos” i pretenen “invisibilitzar” l’actuació dels colpistes del bàndol franquista i la “brutal” repressió de la dictadura durant la postguerra. “No fa cap referència a les greus violacions dels drets humans comeses pel règim franquista (1939-1975), cosa que suposa negacionisme”, aclareix l’informe del CVC.

L’òrgan consultiu expressa així la seua profunda preocupació i demana diàleg als grups parlamentaris sobre l’informe, i considera que la Llei de concòrdia’ “trencarà sobtadament” la convivència amb “greus conseqüències pel menyspreu i la humiliació d’una part de la població i els seus descendents”.