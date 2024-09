La consellera valenciana de Justícia de Vox va liquidar els observatoris forestals contra incendis el mateix dia del seu cessament

L’11 de juliol de 2024, l’exconsellera valenciana de Justícia i interior, Elisa Núñez, de Vox, va firmar una resolució per la qual s’aprovava el Programa de Vigilància Preventiva contra Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana, que regirà durant els pròxims anys, amb vigència il·limitada segons la resolució. Estableix la distribució de mitjans, recursos, i zones de vigilància en la lluita contra els incendis forestals dins de l’àmbit de la prevenció. Aquest dia mateix, l’11 de juliol, el president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, anunciava el cessament dels consellers de Vox del seu Govern.

Segons la representació d’Intersindical Valenciana en l’empresa pública Vaersa, l’exconsellera Núñez “va morir matant”. Es refereixen a la resolució que va firmar respecte de la prevenció d’incendis forestals, pel fet d’eliminar de l’annex V, ‘Distribució de Recursos’, del Programa de Vigilància Preventiva contra Incendis Forestals esmentat, adjunt 2, “tots els observatoris forestals de la Comunitat Valenciana”. D’aquesta manera, adverteixen que en els encàrrecs següents del pla de prevenció d’incendis a Vaersa, o a l’entitat que siga, “no hi hauria obligació de contractar els observatoris forestals”: “Aquesta resolució va ser publicada ‘amb agosticitat’ (arterament?) en el DOGV del 6 d’agost de 2024”.

Els observatoris forestals, “el que en l’imaginari popular són les torretes de vigilància en els cims de les muntanyes”, funcionen a la Comunitat Valenciana i en gairebé tot el món “des de temps indefinit”. Per la seua ubicació i la seua facilitat per a la detecció d’incendis i les comunicacions, “solen liderar les estadístiques de detecció precoç d’incendis”. El sindicat explica que és “una faena aspra per a les persones que no tinguen vocació, en soledat, amb accessos difícils, exposat a fred i calor extrems; és una faena de persones que ens hem deixat una part de la nostra vida, alguns quasi tota la seua vida laboral, aportant a la societat la nostra tasca”.

“Malgrat que en el document, de manera succinta, de gairell, alguna vegada s’anomenen els observatoris forestals, en el decisiu, en la distribució de recursos, s’han eliminat”, alerten.

En aquesta distribució de recursos del programa que regirà els recursos contra els incendis forestals, sostenen, “prenent com a exemple la Zona 1 (Racó d’Ademús), trobem que en els recursos bàsics de prevenció desapareixen els observatoris forestals”. Es mantenen les unitats de vigilància, agents, i brigades.

“Aquesta pauta se segueix en totes les demarcacions: absolutament tots els observatoris forestals han desaparegut de la programació”. Així doncs, consideren que “un error d’aquest calibre en el programa que regirà d’ara en avant els recursos contra incendis forestals, ens resulta difícil de creure; un error d’aquest calibre el mateix dia que la consellera de Vox va ser destituïda ens resulta encara més difícil de creure”, per la qual cosa apunten que va haver-hi una intencionalitat per part de Vox, “que sembla que el PP assumeix per no haver-la corregida”.

Des d’Intersindical Valenciana exigeixen al govern del PP, a l’actual consellera Salomé Pradas i al president Carlos Mazón, “que clarament es definisquen si han de posar fi als observatoris d’incendis forestals, deixant al carrer més de 200 professionals, tancant 70 observatoris forestals i posant en risc les nostres muntanyes. Exigim que es pronuncien amb claredat, que aclarisquen si això va ser obra de Vox o si comparteixen aquesta directriu, per a actuar en conseqüència”.

“No hi ha referència als observatoris forestals”

La conselleria que actualment dirigeix Salomé Pradas explica que el Programa de Vigilància Preventiva contra Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana és la resolució que serveix de base en l’actualitat en la Direcció General. Un programa que, des que la Direcció General va ser assumida per part de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, “s’ha analitzat per a aplicar-lo i implementar millores”.

En l’annex V “no hi ha cap referència als observatoris forestals, perquè es refereix a la distribució de recursos mòbils”. Malgrat això, sostenen, en altres apartats del programa, com l’annex 4, “sí que hi ha una referència explícita a aquests i al paper que fan. Des de la Generalitat s’és molt conscient de la faena i, en aquest sentit, el mateix secretari autonòmic de Medi Ambient, Raúl Mérida, va fer una visita a un d’aquests observatoris fa pocs dies per a interessar-se sobre la seua tasca”.

Està previst que, després de l’anàlisi corresponent ja feta, en el curt termini s’amplie aquest programa “amb un apartat en què es concretarà més el paper d’una eina fonamental en la prevenció d’incendis forestals com són els observatoris”.