La política contra incendis del PP i Vox: retallades de pressupost i precarietat en els bombers valencians en un any de calor i sequera extrems

“Qui sembra retallades, arreplega cendres”. És l’advertiment que els bombers forestals valencians han convertit en el seu lema. El Servei d’Emergències ha fet tres concentracions des de principi de curs i amenaça amb una vaga si la Generalitat Valenciana no atén les seues demandes. Demanen més mitjans i més efectius per a fer front a un any que es preveu anòmal pels efectes del canvi climàtic, però es troben amb evasives d’un executiu que té membres que neguen l’evidència.

Les condicions climàtiques aboquen a un escenari sense precedents. Es produiran incendis amb risc elevat tot l’any, s’han acabat les temporades. José Ángel Núñez Mora, responsable de climatologia d’Aemet, assenyalava fa poc: “No hi ha precedents d’un any hidrològic ni tan sec ni tan càlid. Estem en una situació climàtica nova”. “La situació climàtica dels últims mesos ha sigut extrema, sense precedents tant en sequera com en temperatura”, cosa que porta l’Agència Estatal de Meteorologia a meditar un canvi en els índexs de perillositat. Hi ha sequeres intenses i són cada vegada més freqüents els episodis de temperatures elevades fora de l’estiu, cosa que converteix la muntanya en combustible. “El període d’incendis forts i perillositat ha passat de 3 a 10 mesos”, subratlla Miquel Ferriz, representant dels bombers forestals. Si no plou al maig i al juny, la temporada serà difícil.

Lluny d’una intensificació de les tasques de prevenció, la resposta del Govern valencià del PP i Vox ha sigut una retallada en els recursos. Així ho han denunciat els partits de l’oposició, però també els ajuntaments i els sindicats de bombers. L’executiu ha retallat les partides contra el canvi climàtic, també les de prevenció i extinció d’incendis, amb 18 milions d’euros menys respecte de l’any anterior, i els grups que el sustenten s’escuden en el fet que ve heretat. Els bombers ho desmenteixen i apunten que, si bé l’anterior Govern del Pacte del Botànic no era la panacea, la seua situació ara complica la seua tasca. Recorden a més que el projecte de la Unitat Valenciana d’Emergències que va impulsar el Consell del Botànic ha sigut descartat pel bipartit del PP i Vox. S’han reduït els torns de reforç, que passen de huit a sis mesos, malgrat que els experts coincideixen que la perillositat ha ampliat la temporada. Dimarts passat els forestals van protagonitzar una sonora protesta davant del Palau de la Generalitat i van reclamar la dimissió de la consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez (Vox), que els rebrà juntament amb el president Carlos Mazón dimarts.

Els bombers forestals es troben en una situació precària. D’una plantilla pròxima a les 900 persones –administratius inclosos–, hi ha prop de 300 persones amb la seua plaça sense estabilitzar en la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències. “Les unitats de reforç de sis mesos no són un operatiu del segle XXI, està caduc”, denúncia Ferriz, que és també un dels representants sindicals. Amb reforços, els efectius arriben a 800 unitats; sense aquests, en són 600 per a la faena anual. La proposta dels sindicats de bombers forestals és un tercer torn que integre els reforços per a estar operatius les 24 hores –actualment ho estan d’11 a 21 hores en dos torns– i funcionar amb comandament únic. Afigen també que hi ha vehicles en mal estat que requereixen reparacions constants, companys de més de 60 anys que estan en primera línia de foc i que la falta de personal de suport des que es va retirar l’encàrrec a Tragsa ha provocat que “no hi ha ni gent que porte entrepans quan treballem en els incendis”. “Va haver-hi una temporada que no hi havia ni sabó per als equips de protecció, ni motoserres”, denúncia un treballador.

Després de la protesta, els sis sindicats –CGT, SPPLB, CCOO, UGT, EMAD i CSIF– van emetre un comunicat conjunt en què denunciaven: “La situació de sequera actual que pateix tot el territori valencià ens mostra ja des del començament de l’any la dura temporada d’incendis forestals que ens espera. Els bombers i bomberes forestals ja hem avisat de fa temps que, juntament amb la situació de precarietat en què està el servei, la societat valenciana es troba davant una ‘tempesta perfecta’ de conseqüències negatives. Demanem poder treballar amb seguretat i eficiència per a poder donar el servei que necessita la ciutadania i el nostre patrimoni natural”. També criticaven la falta de resposta de la consellera de Justícia, amb qui es van reunir al febrer, i el pla estratègic del qual encara no saben res.

Mentre reclamen recursos, els efectius tracten de fer divulgació en les seues xarxes socials per a conscienciar la població. L’abandó del camp és un factor de risc, i la resposta ha d’anar més enllà de “netejar” les muntanyes: cal retornar la vida a l’entorn rural, donar suport a activitats de productors locals que el mantenen.

Els grups de l’oposició, el PSPV i Compromís, ja fa mesos que fan un crit d’alarma. Ja en els pressupostos de la Generalitat van advertir d’una retallada de 13 milions d’euros en la contractació de bombers forestals, dos milions més en ajudes als municipis per a la prevenció d’incendis i una “tisorada del 40% al pressupost de contractació de personal per a netejar camins i termes municipals” a través del servei d’ocupació Labora. Compromís estudia accions judicials per la forma de conducta del govern del PP i Vox “en la Generalitat pel que fa a l’incendi forestal que ha afectat les localitats de Tàrbena, Xaló, Alcalalí i Parcent, a la Marina. ”Aquest és el panorama per a fer front al foc d’un govern negacionista del canvi climàtic, que manipula els nivells de risc d’incendi i permet que, en dies d’alt risc, es facen cremes agrícoles“, ha denunciat el seu portaveu Joan Baldoví, que s’ha reunit amb els alcaldes afectats.

Els edils traslladen la seua “profunda preocupació per les retallades del PP i Vox en els dispositius de prevenció d’incendis i en el desplegament de mitjans per a fer-los front” i recalquen que afecten els municipis més menuts, que a més estan en les zones més vulnerables al foc. Els alcaldes de Xaló, Alcalalí, el Ràfol, Dénia, Orba, Gata, Jesús Pobre, els Poblets, Ondara, la Vall d’Ebo, Pedreguer i Altea, reunits divendres, van criticar “la falta de previsió per a fer front a possibles nous incendis en unes comarques en què la sequera és a hores d’ara especialment intensa”.

Els socialistes han presentat una sèrie de preguntes en les Corts Valencianes sobre les retallades, que vinculen directament amb la ideologia “negacionista” de Vox, responsables en el Consell d’Interior i Agricultura. Alicia Andújar, diputada del PSPV, denúncia que el 42% de les places d’unitats de reforç de bombers forestals estan per cobrir i que “la major part” de les bases “manquen de material necessari”. Per part seua, Podem ha presentat una pregunta en la Comissió Europea sobre “la desprotecció dels bombers forestals” i la “vulneració de drets”. Els efectius forestals, a l’espera de la reunió, es mantenen en peu de guerra.