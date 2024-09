El Consorci València 2007 quedarà liquidat a final d’any i la gestió privada de la Marina arrancarà l’1 d’octubre

Els representants dels 26 empleats del Consorci València 2007 ja tenen clar el full de ruta dels liquidadors per a la dissolució definitiva de l’ens participat pel Govern (40%), la Generalitat (40%) i l’Ajuntament (20%) i creat el 2003 per a la gestió de la Marina amb motiu de la Copa Amèrica.

Segons han informat fonts coneixedores del procés a elDiario.es, dimecres va tindre lloc una reunió entre totes les parts en què es va traslladar als sindicats que els 12 treballadors de marineria que presten servei en la part nàutica quedaran subrogats a l’empresa que gestionarà una part important de l’espai, incloent-hi els amarraments, a partir de l’1 d’octubre.

En concret serà la unió temporal d’empreses (UTE) formada per Serveis Marítims Port Eivissa i Ocibar la que assumisca el control, si els tribunals no ho impedeixen. Aquesta subrogació tampoc està exempta de polèmica, ja que els empleats perdran la condició que tenien fins ara d’empleats públics.

Quant als 14 treballadors restants, entre els quals hi ha personal administratiu, personal tècnic jurídic i d’administració, així com els responsables d’esdeveniments i màrqueting, seran acomiadats el pròxim 16 d’octubre, si bé és cert que els sindicats tractaran de negociar una recol·locació de tots. Sense anar més lluny, divendres hi haurà una altra reunió.

Amb tot, els tres responsables de la comptabilitat continuaran en els seus llocs de treball fins al 31 de desembre, dia en què es tancarà l’exercici i quedarà oficialment dissolt el Consorci.

Amb tot, el procediment des de l’inici de la liquidació fins a l’adjudicació del nou operador privat acabarà en els tribunals. Com va informar aquest diari, l’advocat dels treballadors, Manuel Mata, exsíndic del PSPV en les Corts Valencianes, presentarà un recurs als jutjats en un termini no superior a dos mesos en què, a més, demanarà la suspensió cautelar de la dissolució del Consorci i, per tant, de l’acomiadament dels empleats i de l’entrada del gestor privat previst per al mes d’octubre.

Tal com van acordar l’alcaldessa de València, María José Catalá, i la presidenta de l’Autoritat Portuària de València (APV), Mar Chao, serà l’empresa esmentada la que gestione un 47% de la Marina de València (235.000 metres quadrats de superfície), en concret els amarraments i la Marina sud, mentre la resta de l’espai quedarà sota control de l’Ajuntament de València i de l’APV, perdent així la ciutat el control unitari de la Marina i l’autonomia de què gaudia per a planificar els usos i les activitats dels espais.

Compromís demana una solució que evite acomiadaments

La portaveu de Compromís a l’Ajuntament de València, Papi Robles, i el regidor de la formació valencianista, Ferran Puchades, van donar públicament el seu suport als treballadors del Consorci València 2007, responsables de la gestió de la Marina de València, sobre els quals hi ha una amenaça d’acomiadament per part dels actuals responsables municipals i de l’Autoritat Portuària de València; i van criticar la privatització de l’espai, que ha provocat aquesta situació.

Robles va dir que observa “amb preocupació com l’Autoritat Portuària de València, pas a pas i sense cap oposició de la senyora Catalá com a alcaldessa de València, tornant a fer-se ama i senyora dels terrenys de la Marina”.

Des de Compromís van manifestar el seu suport a la justa reivindicació dels treballadors que seran acomiadats i que, contràriament al que s’ha afirmat, les seues funcions i les tasques que han anat desenvolupant no desapareixeran, ja que seran exercides per personal de l’Ajuntament o del Port: “Reclamem que el futur òrgan de coordinació interadministrativa que aprovarà l’Ajuntament els pròxims dies siga reformulat perquè tinga personalitat jurídica pròpia, es configure com un òrgan conjunt de gestió i decisió unitària de la Marina i puga subrogar aquest personal que fins hui mateix, i malgrat que la liquidació del Consorci es va recordar el maig del 2022, han garantit la gestió ordinària de la Marina”, va dir Puchades, que va assegurar que presentaran una moció a l’Ajuntament per a garantir els drets laborals d’aquestes persones.

El PP culpa Ribó de la situació

Fonts municipals de l’equip de Govern van titlar de cínica la postura de Compromís perquè “la liquidació de Consorci València 2007 va ser una decisió adoptada i votada per l’anterior equip de Govern capitanejat per Joan Ribó i Sandra Gómez” i van assegurar que van adoptar la decisió “sense estudiar les seues conseqüències”.

A més van comentar que “la rescissió dels contractes la marca l’informe de l’Advocacia de l’Estat dependent del Ministeri de Bolaños, govern que té el suport de Compromís” i van afegir: “Actualment, només es conclou el tràmit de liquidació del Consorci que va deixar per fer l’anterior Govern i que en un any no va ser capaç de posar en marxa ni de fer ni un tràmit”.