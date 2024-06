El Consorci València 2007 quedarà liquidat a la tardor amb l’adjudicació de l’empresa que gestionarà la Marina

Recta final per a la liquidació del Consorci València 2007, l’entitat creada el 2003 per a la gestió de la Marina amb motiu de la Copa de l’Amèrica participada pel Govern (40%), la Generalitat (40%) i l’Ajuntament (20%). El Consorci està en procés de liquidació des que el novembre del 2021 la representació de l’executiu central va decidir abandonar-lo després d’assumir l’Estat els 380 milions d’euros de deute que pesaven sobre l’ens. L’eixida d’un dels socis de l’organisme va obligar a iniciar-ne la liquidació.

Tal com van acordar l’alcaldessa de València, María José Catalá, i la presidenta de l’Autoritat Portuària de València (APV), Mar Chao, una vegada liquidat el Consorci, serà una empresa la que gestione un 47% de l’espai (235.000 metres quadrats de superfície), en concret els amarraments i la Marina sud, mentre la resta de l’espai quedarà sota control de l’Ajuntament de València i de l’APV, perdent així la ciutat el control unitari de la Marina i l’autonomia de què gaudia per a planificar els usos i les activitats dels espais.

En aquest context, el regidor de Grans Projectes de València, José Marí Olano (PP), va comunicar el dilluns 3 de juny als empleats del Consorci que aquest estiu es faran efectius els primers acomiadaments i que entre octubre i novembre s’adjudicarà la gestió privada del 47% de la Marina, per la qual cosa l’ens haurà de quedar liquidat en aquest termini.

Segons han informat elDiario.es fonts sindicals, són una desena els empleats públics indefinits que podrien veure’s al carrer amb edats crítiques, ja que molts d’ells hi van entrar quan es va crear l’ens, per la qual cosa actualment tenen més de 55 anys. Les mateixes fonts han comentat que van sol·licitar a Olano opcions de recol·locació tenint en compte que l’Ajuntament continuarà gestionant una part de l’espai, per la qual cosa necessitarà personal per a desenvolupar la faena que han anat fent. L’edil, no obstant això, va rebutjar aquesta opció.

“Estem veient accions legals a adoptar en cas d’acomiadaments. No compartim la solució adoptada per l’òrgan de cooperació entre l’Ajuntament i l’APV per a gestionar l’espai, havia d’haver-se creat una empresa pública o un altre ens a què s’hagueren subrogat els empleats, però tampoc l’anterior equip de Govern va firmar els estatuts per a crear un nou consorci. Tots tenen la seua part de responsabilitat”, han afirmat les organitzacions sindicals.

Com va informar aquest diari, la mesa de qualificació del concurs per a la gestió de la Marina de València, revisada la documentació requerida en tràmit d’esmena, ha acordat admetre les propostes de: Ocean Platform Marinas Valencia (OCP Valencia), integrada per Puertomenor SA, Grupo Corporativo Fuertes SL, Puerto Picasso Málaga SL i Astilleros de Mallorca SA. I, en segon lloc, de Semar SL i Ocibar SA. Una de les dues propostes seran les que gestionaran el 47% del recinte, incloent-hi els gairebé 1.000 amarraments.