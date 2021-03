Crisi de Ciutadans: a la cerca d’un coordinador autonòmic i un portaveu en les Corts Valencianes

La decisió sobre qui encapçala el grup parlamentari de Ciutadans en les Corts Valencianes i el partit a la Comunitat Valenciana després de l’eixida de Toni Cantó sembla que tardarà uns quants dies. El grup espera que siga la direcció d’Inés Arrimadas la que propose un nom per encapçalar-lo i la direcció pretén reunir-se amb els parlamentaris per sondejar les seues posicions. Entre els escons sonen alguns noms, però ningú s’atreveix a fer una aposta. El mateix passa en el terreny orgànic, en què s’especula si serà Fernando Giner, portaveu a València, l’escollit per a liderar el partit a la Comunitat Valenciana o si des de Madrid s’optarà per un altre perfil.

El nom de la diputada valenciana María Muñoz comença a sonar en el partit. La diputada, que manté una forta amistat amb Cantó, s’ha començat a posicionar públicament amb les tesis d’Inés Arrimadas i forma part del Comité Executiu del partit, el cercle que sosté les decisions. La parlamentària, que havia mantingut silenci en els últims dies durant l’onada de crítiques desfermada per la moció de censura a Múrcia, escrivia dimecres: “Sens dubte, la pitjor part de la política és tot el que no és política: rumors, atacs, trànsfugues, interessos particulars, revenges personals, punyalades per l’esquena, duels a plena llum. Sens dubte, tot el que estem veient aquesta setmana”. La diputada porta un diari en el seu perfil d’Instagram en què intenta acostar la vida política a la ciutadania. En l’últim apunt, juntament amb el missatge anterior, indicava que estava “esperant que passe la tempesta i s’assenten les decisions”. A més, la parlamentària considera que els arguments dels seus ja excompanys per a abandonar el partit són “excuses barates”, atés que l’estratègia es va decidir per la militància. “Crec en la utilitat i en la responsabilitat, no en la corrupció d’amiguets”, expressava amb anterioritat. El però al lideratge de Muñoz és que hauria de coordinar el partit des de Madrid, encara que això no sembla suposar massa problema.

En el terreny parlamentari, l’expulsió del senador Emilio Argüeso, que no ha volgut renunciar a l’acta, afebleix els crítics. La direcció d’Arrimadas envia el missatge que els que intenten boicotejar o fer malbé la imatge del partit seran apartats sense parpellejar. Argüeso és expulsat acusat d’oferir prebendes a càrrecs de Ciutadans perquè es convertisquen en trànsfugues i el mateix dia de la seua expulsió va mantindre una reunió amb l’exsecretari d’Organització Fran Hervías, ja en el PP, i la diputada Marta Martín, que dimitiria hores després de la publicació de la fotografia de la reunió perquè el seu escó “no servisca mai per a donar ales ni al nacionalisme ni a la corrupció”. La fotografia dona ales als càrrecs que parlaven d’una conspiració del PP per a emportar-se diputats de la formació taronja.

La influència d’Argüeso en les Corts Valencianes es manté malgrat la seua marxa i el seu sector d’afins tindrà pes en el nomenament del successor de Toni Cantó, enfrontat en el seu moment amb el també exsecretari d’Organització valencià. Cantó disposava d’un grup de diputats de la seua confiança que no sembla que tinguen cap intenció de seguir els seus passos i anar-se’n del partit, entre els quals està Ruth Merino, portaveu adjunta, o Mamen Peris, exportaveu en la Diputació de València, totes dues amb punts per a ser les representants del grup parlamentari. No obstant això, els d’Argüeso, amb majoria d’escons en el grup fracturat, pretenen plantar batalla per tindre una direcció afí a la Comunitat Valenciana, amb un perfil com el de Vicente Fernández, escorat a la dreta. El grup especula que el seu cercle més pròxim puga anar-se’n del partit, encara que, de moment, tot són rumors. Els parlamentaris, enfrontats a Cantó, però també a la direcció d’Arrimadas, han de triar si es queden en un partit en descomposició, planten batalla a la direcció, passen a la condició de no adscrits –amb la reducció en les retribucions– o abandonen les Corts Valencianes i el sou.

En el Congrés, Marta Martín serà substituïda per Juan Ignacio López-Bas, número 2 en la llista per Alacant, exregidor a Oriola i suport del govern local del PP. El coordinador a Alacant, Javier Gutiérrez, considera que el partit ha d’obrir una reflexió sobre les baixes. Sobre l’eixida de Marta Martín, ha lamentat la seua “pèrdua” per al projecte “de centre” que representa Ciutadans. “Ha sigut una eixida exemplaritzant, i és moment de reflexionar sobre què està fent-se malament i bé”, ha subratllat el coordinador provincial en declaracions a Europa Press. El coordinador va indicar que Ciutadans tirarà avant “amb un projecte de centre sense motxilles”. “Vull mostrar el meu màxim respecte a la decisió, però he de recordar que era un assumpte que havia assumit la direcció nacional del partit”, va afegir.