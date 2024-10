Dénia obri un espai de diàleg per a “qüestionar el ritme accelerat de la societat” amb el Festival de les Humanitats

Desconfinar el futur: els límits. Amb aquest lema, Dénia torna a celebrar el Festival de les Humanitats, un esdeveniment de pensament crític en què es reunirà un elenc d’intel·lectuals internacionals per a abordar la complexitat de la societat moderna i de la pèrdua dels límits, des d’una perspectiva centrada en disciplines com l’antropologia, la filosofia, la política o la ciència.

Durant els dies 24, 25 i 26 d’octubre, la capital de la Marina Alta acollirà quinze sessions en total en què es posaran damunt la taula temàtiques com els drets humans, els límits ecològics del món, l’art i la literatura, els conflictes geopolítics actuals o les bases d’una empresa. Entre aquestes destaca la inauguració institucional que protagonitzarà Massimo Cacciari, filòsof, polític i professor emèrit de la Università Vita-Salute San Raffaele de Milà.

“Volem reflexionar especialment sobre el que passa al món. A hores d’ara presenciem esdeveniments que no haurien de passar en el segle XXI, en què no es respecten ni els drets fonamentals ni les resolucions de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), en el cas dels atacs al poble palestí”, destaca Vicent Grimalt, alcalde de Dénia.

En una línia similar, el director acadèmic del festival, Josep Ramoneda, posa el focus en els canvis accelerats que presenciem i que desapareixen amb la immediatesa de la societat actual: “Parlar i pensar són dues coses que requereixen temps i distància. El sentit d’aquesta mena de jornades és qüestionar els progressos que ens desborden. Assistim a la pèrdua dels límits i a la idea suïcida que tot és possible”.

A més, el festival organitza també un programa d’activitats paral·leles dividides en tres categories: espais d’art/humanitats; d’educació emocional; i de sostenibilitat i humanitats. Es preveu que la primera sessió arranque el pròxim 12 de setembre.

Juan Miguel Rafet, membre de l’organització del festival, destaca que han creat sinergies amb les universitats públiques valencianes i la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), així com amb altres centres educatius de la comarca, amb la companyia Baleària o el cercle empresarial: “Les universitats valencianes tenen espais propis dins de l’esdeveniment. Volem convertir la ciutat, com en el segle XI, en el referent humanístic de la Mediterrània, però alhora també tenim com a propòsit fomentar la creativitat, ja que la ciutat forma part de la Xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco, i crear un escenari de pensament que dure tot l’any, no sols durant les tres jornades”.

Preguntat per les expectatives d’enguany, Rafet assegura que el nombre de participants d’aquesta pròxima edició superarà les altres dues anteriors celebrades els anys 2022 i 2023: “En l’espai d’educació emocional, dirigit tant per a docents com alumnat, s’han esgotat les places”.

El Festival de les Humanitats ha sigut una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Dénia i Baleària i organitzada per la Fundació Creativa Dénia del Pensament. Així mateix, compta amb la direcció acadèmica de Josep Ramoneda i Jordi Alberich (La Maleta de Portbou) i amb la col·laboració institucional del Ministeri de Cultura i la Generalitat Valenciana i l’impuls de Fundació “la Caixa”.

PROGRAMACIÓ DEL 24 AL 26 D’OCTUBRE

DIJOUS, 24 D’OCTUBRE

Sessió 1

10.00-11.30. AUDITORI DEL CENTRE SOCIAL

“LÍMITS I VINCLES ENTRE CREACIÓ LITERÀRIA I TERRITORI. L’EXEMPLE DE MARIA IBARS”

Verónica Cantó, presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Àngels Gregori, poeta, gestora cultural i directora del Festival de Poesia d’Oliva.

M. Àngels Francés, acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i professora titular de filologia catalana en la Universitat d’Alacant.

Sessió 2

12.00-13.30. AUDITORI DEL CENTRE SOCIAL

CONFERÈNCIA

Joan Fontcuberta, fotògraf, artista conceptual, docent i assagista.

Sessió 3

17.00-18.00. L’ANDRONA, BALEÀRIA PORT

INAUGURACIÓ INSTITUCIONAL + DISCURS INAUGURAL

Massimo Cacciari, filòsof i polític, professor emèrit de la Università Vita-Salute San Raffaele de Milà, autor de Labirinto filosofico i El poder que frena (Amorrortu, 2015).

Sessió 4

18.30-20.00. L’ANDRONA, BALEÀRIA PORT

“ELS LÍMITS DE LA POLÍTICA”

Diàleg entre Josep Ramoneda, periodista i escriptor, director de continguts del Dénia Festival de les Humanitats i John Carlin, periodista i escriptor, autor d’El factor humano (Invictus) (Seix Barral, 2010).

DIVENDRES, 25 D’OCTUBRE

Sessió 5

10.00-11.30. L’ANDRONA BALEÀRIA PORT

“LA FILOSOFIA DELS LÍMITS”

Remedios Zafra, escriptora i assagista, investigadora de l’Institut de Filosofia del CSIC, Premi Anagrama d’Assaig 2017 per El entusiasmo (Anagrama, 2017).

Santiago Alba Rico, assagista i escriptor, autor de Ser o no ser (un cuerpo) (Seix Barral, 2017).

Daniel Gamper, professor de filosofia moral i política en la Universitat Autònoma de Barcelona, autor de De qué te ries. Beneficios i estragos de la broma (Herder Editorial, 2024).

Sessió 6

10.00-11.30. AUDITORI DEL CENTRE SOCIAL

“ELS LÍMITS DEL COS HUMÀ (MANIPULACIÓ GENÈTICA, SALUT, LONGEVITAT)”

Sonia Contera, catedràtica de física de la Universitat d’Oxford, autora de Nanotecnología viva (Arpa, 2023).

Carles Lalueza, biòleg, director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB).

Tomàs Marquès i Bonet, biòleg evolutiu, director de l’Institut de Biologia Evolutiva, Barcelona.

Sessió 7

12.30-13.30. L’ANDRONA, BALEÀRIA PORT

“TROBADA D*NA FESTIVAL/DÉNIA FESTIVAL DE LES HUMANITATS”

Vermut/conversa amb Quique Dacosta, cuiner, i Javier Gomá Lanzón, escriptor i assagista, director de la Fundació Juan March, autor d’Universal concreto (Taurus, 2023).

Sessió 8

12.30-13.30. AUDITORI DEL CENTRE SOCIAL

“ELS LÍMITS DE L’ART I LA LITERATURA”

Carolina Ciuti, comissària d’art contemporani i directora de la revista exibart.es.

Puri Mascarell, escriptora, professora de literatura comparada i de teoria de la literatura en la Universitat de València, autora de Mireia (Dos Bigotes, 2023).

Antoni Colomina, professor del Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València.

Sessió 9

16.00-17.30. L’ANDRONA BALEÀRIA *PORT

“ELS LÍMITS DE LA CIÈNCIA”

Ulises Cortés, catedràtic d’intel·ligència artificial en la UPC i director del Grup d’Intel·ligència Artificial d’Alt Rendiment del BSC.

María Blasco, biòloga, directora científica del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques.

Luis M. Martínez, director del Programa de Cognició Humana i el Laboratori d’Analogies Visuals en l’Institut de Neurociències d’Alacant.

Sessió 10

16.00-17.30. AUDITORI DEL CENTRE SOCIAL

“ELS LÍMITS ECOLÒGICS DEL MÓN”

Emilio Santiago Muíño, antropòleg, investigador i activista ecosocial, autor de Petróleo (Arcadia, 2018).

Anna Traveset, professora d’investigació en l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, IMEDEA (CSIC-UIB).

Cristina O’Callaghan, codirectora del màster interuniversitari en Salut Planetària de la UOC-UPF-ISGlobal

Sessió 11

18.00-19.30. L’ANDRONA, BALEÀRIA PORT

“QUÈ ÉS UNA BONA EMPRESA?”

Adolf Utor, president de Baleària

Àngel Font, director executiu del CaixaResearch Institute i d’Investigació i Salut a Portugal de la Fundació “La Caixa”, president de Philea.

Araceli Ciscar, consellera executiva de Dacsa Group.

José-Félix Lozano, catedràtic de filosofia moral de la UPV, autor de Códigos éticos para el mundo empresarial (Trotta, 2004)

Sessió 12

18.00-19.30. AUDITORI DEL CENTRE SOCIAL

“CONFLICTES SENSE LÍMITS”

Pilar Bonet, periodista, excorresponsal del diari El Pais a la Unió Soviètica, autora de Náufragos del imperio (Galaxia Gutenberg, 2023).

Shlomo Ben-Ami, polític, diplomàtic i exministre d’Afers exteriors d’Israel, autor de Profetas sin honor (RBA, 2023).

Cristina Gallach, exsecretària general adjunta de les Nacions Unides, exsecretària d’estat d’Afers exteriors i membre de Global Women Leaders voices for change and equality (GWL-Voices).

DISSABTE, 26 D’OCTUBRE

Sessió 13

10.00-11.30. AUDITORI DEL CENTRE SOCIAL

“ELS LÍMITS DE LES ESTRUCTURES SOCIALS I LES RELACIONS PERSONALS”

Juan Arnau, filòsof i escriptor, autor de Materia que respira luz (Galaxia Gutenberg, 2023).

Lucía Lijtmaer, escriptora i crítica cultural, autora de Casi nada que ponerte i Ofendiditos (Anagrama, 2019).

Antonio Ariño, sociòleg, catedràtic de sociologia de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, Premi Nacional d’Investigació amb La ciudad ritual (Anthropos, 1992).

Sessió 14

12.00-13.30. AUDITORI DEL CENTRE SOCIAL

“ELS LÍMITS DELS DRETS INDIVIDUALS I DE LA DEMOCRÀCIA”

Mariam Martínez-Bascuñán, politòloga, professora de ciència política de la UAM, autora de Populismos (Alianza Editorial, 2019).

Ivan Krastev, politòleg, president del Center for Liberal Strategies a Sofia, autor de ¿Ya es mañana? Cómo la pandemia cambiará el mundo (Debate, 2020).

Luis Ramiro, professor de ciència política en la UNED, autor de Radical Left Voters in Western Europe (Routledge, 2023).

Sessió 15

13.45-14.30. AUDITORI DEL CENTRE SOCIAL

CLAUSURA INSTITUCIONAL + DISCURS DE CLAUSURA

Nadia Muraveva, escriptora, poeta, periodista i traductora, autora de La Casa Grande