El cunyat de Rita Barberá cobrava un ‘peatge’ de 150.000 euros per “intentar repartir-se el mercat” d’adjudicacions

El cunyat de la difunta alcaldessa Rita Barberá, l’advocat José María Corbín, era el lletrat contractat per una filial del grup Laterne (un entramat opac pretesament dedicat al finançament il·legal del PP de València) que cobrava 150.000 euros com a ‘peatge’.

Així doncs, previ pagament d’aquesta quantitat, les mercantils que volgueren optar a contractes públics de l’Ajuntament de València podien incorporar-se a la societat Product Management Council SL (PMC), filial de Laterne, l’empresa matriu del difunt empresari Vicente Sáez.

Amb una finalitat purament instrumental, PMC es va crear “per concórrer conjuntament amb altres empreses a licitacions públiques d’obres i serveis i intentar així repartir-se el mercat”, segons va declarar l’assessor del PP Jesús Gordillo davant els investigadors de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil encarregats de les perquisicions del cas Taula.

L’advocat José María Corbín, històric militant de Fuerza Nueva, és un dels principals investigats del cas Azud, encara sota secret de sumari, que va destapar tot un presumpte sistema corrupte de l’urbanisme a València. Corbín és casat amb Asunción Barberá, la germana de l’alcaldessa morta i cap de gabinet seua en l’alcaldia.

L’ordre de processament dels 49 exregidors i assessors de la formació conservadora revela la declaració de Gordillo, que assegura que hi hagué reunions a què van acudir Vicente Sáez, responsable de l’entramat de Laterne, el lletrat de PMC José María Corbín i, segons creu recordar, també el vicealcalde llavors Alfonso Grau.

“Com a requisit per a entrar en aquest grup [PMC] se’ls exigia que feren una aportació de 150.000 euros”, va declarar Jesús Gordillo davant els agents de l’institut armat. Tot es gestionava des de Laterne, ja que la seua filial “no tenia treballadors”. Mal negoci per a les empreses que van pagar el peatge: PMC no va arribar a concórrer a cap licitació.

Les empreses de Laterne es van erigir com una “pantalla” per a les despeses en B del PP de València. Només en la campanya electoral del 2007, un grup de grans contractistes van fer aportacions opaques per valor de 2,6 milions d’euros a l’entramat de Laterne.