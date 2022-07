Danys col·laterals del port de València: el Perelló i el Perellonet, pendents del tancament de les seues platges una setmana per un transvasament d’arena

“Arribats a aquest punt, i amb la necessitat de posar en marxa unes mesures correctores definitives que impedisquen que l’aportació d’arena es perda en el primer temporal, o vaja erosionant-se a causa de les infraestructures del port de València i tornem de nou al principi, sol·licitem un projecte que done estabilitat a les nostres platges perquè puguen ser gaudides amb garanties cada temporada”. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, es va pronunciar en aquests termes el 26 de març passat en un comunicat enviat al cap de la Demarcació de Costes a València, Antonio Cejalvo, en què sol·licitava solucions davant la delicada situació de les platges del terme municipal i el greu prejudici econòmic que suposaria per a Sueca i les seues entitats locals menors, el Perelló i el Mareny de Barraquetes, si no es prenia alguna mesura. En la missiva, Vázquez ja apuntava a l’escassa efectivitat de les aportacions d’arena i sol·licitava mesures més estructurals.

No obstant això, finalment Costes ha optat per una aportació de 2.000 metres cúbics d’arena a les platges del Perellonet i del Perelló. El problema és que l’aportació està prevista per a aquest mateix mes i podria implicar el tancament de les platges de totes dues zones durant una setmana, cosa que ha provocat l’enuig dels seus alcaldes pedanis, Luis Zorrilla al Perellonet i Juan Botella al Perelló, pel fet de coincidir amb la temporada alta turística.

La polèmica es tractarà divendres en una reunió que tindrà lloc en la Delegació del Govern entre totes les parts implicades, inclosa l’empresa contractista de les obres, per a buscar una solució de consens que podria passar per fer les obres en horari nocturn, de manera que no calga clausurar les platges. No obstant això, Zorrilla es mostra més partidari que s’ajorne l’actuació fins al mes de setembre, cosa que Botella no acaba de veure amb bons ulls: “L’aportació és urgent perquè hi ha 250 metres de platja pràcticament sense arena i no està clar que al setembre l’aportació estiga disponible”.

L’extracció i l’aportació d’arena la duria a terme la Demarcació de Costes, dependent del Govern central. Fonts d’aquesta Administració han al·ludit, en declaracions a Europa Press, a la reunió programada per a divendres entre els alcaldes del Perellonet i del Perelló i el contractista i han citat perquè se celebre a fi de conéixer “quina decisió es pren” i poder detallar l’actuació i parlar del calendari que es plantege.

L’Ajuntament del Perelló ha explicat, en un comunicat, que “des de maig” ha reclamat a la Demarcació de Costes “una actuació urgent en una zona de la platja” i ha comentat que “els temporals de pluja del mes d’abril van provocar la retirada d’arena en una zona d’uns 200 metres” al Perelló. Ha apuntat que això “ha tingut com a conseqüència que les lloses de suport de les escales de baixada del passeig a la platja i part de la fonamentació del mur queden al descobert”.

El consistori ha exposat que “després de dos mesos d’insistència” de l’alcalde d’aquesta entitat local menor, Juan Botella, i de l’edil de platges, Amparo Fernández, “la Demarcació de Costes va assegurar que s’intervindrà aquest mes de juliol”.

“Evidentment que el fet de refer la platja en ple mes de juliol suposarà molèsties als turistes en una zona de la platja del Perelló –entre els carrers de la Mare de Déu de Sales i Roger de Llòria–”, ha assegurat Botella, que ha reiterat que “les conseqüències de no fer-ho ara, malgrat ser temporada turística, poden ser molt greus: des que a l’agost perdem més zona de platja sense arena” fins que “qualsevol temporal al setembre faça malbé el passeig i provoque solsides i danys en locals comercials, com ja va passar el 2020”.

Sobre l’afecció del port de València a les platges del sud, ha afirmat que “és una cosa que diuen els experts per les afeccions que genera als corrents”. Botella, no s’ha mostrat en contra de l’ampliació del port, sempre que es prenguen mesures correctores: “Econòmicament el desenvolupament del port és important, però ha d’anar acompanyat de mesures de protecció per a les platges del sud i no en forma d’aportacions d’arena, que són pegats, el que demanem és la instal·lació d’esculleres i esculls naturals, l’efectivitat dels quals està ja demostrada”.

De la seua banda, Luis Zorrilla considera que l’erosió de les platges del sud causada pel port de València afecta més Pinedo i el Saler, però en el cas del Perellonet el problema està en l’escullera del Perelló.

Amenaça per a l’Albufera

El Ministeri de Transició Ecològica va aprovar definitivament el mes de desembre passat el projecte de regeneració de les platges del Saler i la Garrofera amb un import total de 30 milions d’euros, tal com va publicar el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 10 de gener passat. Per a l’aprovació ha calgut recopilar diversos informes, entre els quals l’estudi d’impacte ambiental fet l’any 2018.

Aquest document analitza les diferents opcions que es proposen per dur a terme l’actuació i es decanta per l’aprovada finalment, és a dir, la recàrrega artificial amb 2,9 milions de metres cúbics d’arena a les platges de l’Arbre del Gos, el Saler i la Garrofera de València i prolongar els dos espigons de la Gola del Pujol, per a la regeneració d’aquests espais naturals.

L’estudi fa un diagnòstic de la situació actual de la línia de costa objecte de l’actuació en què s’apunta al port de València com un dels causants del procés de regressió que experimenten les platges del sud, cosa que, al seu torn, posa en risc el Parc Natural de l’Albufera.

Segons el document, “en l’actualitat el procés regressiu amenaça, de manera especial, els ecosistemes de la Devesa, per estrenyiment de la restinga que tanca l’Albufera, per la qual cosa es fa necessària la intervenció per a evitar que continue el desgast, fet que suposa un risc imminent per a la conservació dels hàbitats que constitueixen l’ecosistema del Parc Natural de l’Albufera”.