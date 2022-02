Decisió imminent: la Generalitat Valenciana sospesa el retorn de la Copa de l’Amèrica a València

Semblava una cosa ja plenament descartada per les xifres econòmiques tan elevades que es manejaven el mes de setembre passat, o més ben dit, per la falta de concreció, però la possibilitat que se celebre a València la 37 edició de la Copa de l’Amèrica l’any 2024 no està ni molt menys descartada.

De fet, segons informació recaptada per elDiario.es, els contactes i les reunions entre Presidència de la Generalitat i el Club Nàutic de València, única entitat autoritzada a parlar en nom del Team New Zealand, equip que ha de triar la seu, no han deixat de produir-se.

L’última trobada es va produir fa un parell de setmanes i les parts es van donar de termini per a prendre una decisió en el que queda de setmana, o a tot estirar durant la que ve. Una decisió en què també estaria implicat l’Ajuntament de València.

Encara que no ha transcendit el cost que podria suposar la prova per a les arques públiques, sembla que hi hauria una entesa quant al cànon a abonar per les administracions (en el seu moment es va parlar d’uns 30 milions, encara que la xifra podria haver-se renegociat a la baixa) i la discussió estaria en les clàusules, és a dir, en qui i com es financen les infraestructures necessàries.

Amb tot, continua havent-hi dubtes en Presidència sobre la conveniència i l’oportunitat de celebrar un esdeveniment que inevitablement evoca el PP de Rita Barberá i Francisco Camps (se’n van celebrar dues edicions el 2007 i el 2010), així com pel seu impacte en l’opinió pública i en les arques públiques.

El mes d’octubre passat, el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, es va mostrar favorable a la celebració i va afirmar que la Copa de l’Amèrica era “una bona oportunitat per a la ciutat” i va afegir que sabia que “el projecte comptava amb carta d’adhesió de la CEOE (la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials) i de sectors com el taxi, l’hostaleria o els allotjaments”.

No obstant això, el diari neozelandés RNZ va fer públics els balanços de l’última edició de la Copa de l’Amèrica celebrada al seu país, a Auckland. Segons informa en una notícia del 20 de juliol passat, “Nova Zelanda va tindre una pèrdua de 156 milions de dòlars neozelandesos (al canvi, 94 milions d’euros) per acollir l’esdeveniment de la Copa Amèrica al març”, si bé és cert que en un context de pandèmia.

El 17 de setembre passat s’havia d’anunciar la seu entre Jiddah (l’Aràbia Saudita) i Cork (Irlanda), opcions que no acaben d’agradar a Grant Dalton, CEO de l’equip neozelandés, per la qual cosa dins de les seues potestats com a defensor del títol, va decidir ajornar la decisió. Totes les fonts consultades apunten que la seua opció número 1 és València. En els pròxims dies se sabrà si aconsegueix el seu objectiu o si ha de buscar altres opcions.