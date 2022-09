La declaració de Mónica Oltra davant el jutge obri una nova etapa en la instrucció a mig any de la campanya electoral

L'exvicepresidenta del Govern valencià Mónica Oltra ha declarat per fi aquest dilluns davant el jutge d'instrucció que investiga l'actuació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives amb la denúncia per part d'una menor tutelada dels abusos de l'exmarit de la líder de Compromís. Oltra, tal com va fer en les seues al·legacions abans de dimitir com a consellera, ha negat davant el magistrat que ordenara una investigació interna sobre la denúncia de la menor.

La declaració obri una nova fase en la investigació de la causa després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) imputara a Oltra, forçant la seua dimissió de l'Executiu autonòmic. Després d'aquell fet les actuacions van tornar a les mans del titular del Jutjat d'Instrucció número 15 de València, el magistrat Vicente Ríos.

A pesar que Compromís ha habilitat en el seu reglament de primàries una mena d'excepció perquè l'ex vicepresidenta puga presentar-se després de la celebració del procés intern, la instrucció es preveu llarga a tenor de la minuciositat del jutge i del paper de les acusacions populars, que exerceixen Vox i l'agitadora ultra Cristina Seguí. Els temps de la justícia de cap manera coincideixen amb els de la política i menys en la complexa causa en la qual Oltra figura com la principal investigada.

La declaració d'aquest dilluns, la seua primera aparició pública des de la roda de premsa en què va anunciar per sorpresa la seua dimissió, ha alçat la major expectació mediàtica de l'any a la Ciutat de la Justícia de València. Abrigallada per destacats càrrecs de Compromís durant tota la jornada, Mónica Oltra ha declarat pràcticament durant huit hores.

L'ex vicepresidenta ha destacat a l'eixida de la Ciutat de la Justícia que ha respost totes les preguntes formulades pel jutge, la Fiscalia i la resta de les defenses. “He contestat totes les qüestions que s'han plantejat com he fet sempre des de la transparència i la rendició de comptes”, ha dit davant els mitjans de comunicació després de la maratoniana declaració.

“He entrat serena i tranquil·la i isc serena i tranquil·la i també una mica més cansada òbviament, ara és el temps de la justícia i a esperar”, ha postil·lat. Així, Oltra espera que les seues explicacions “convencen qui han de convéncer”.

A partir d'aquesta fase de la causa, les acusacions, les defenses i el Ministeri Fiscal poden sol·licitar noves diligències que allargarien encara més una causa que s'ha cobrat el cap de la líder indiscutible de Compromís, una de les tres potes del Pacte del Botànic juntament amb el PSPV-PSOE i Unides Podem, a poc més de mig any de les pròxima eleccions autonòmiques i municipals.

La Fiscalia, després d'haver-ho sol·licitat les acusacions populars, ha avalat que s'intervinguen els correus electrònics dels imputats del departament de Mónica Oltra durant el període investigat. La instrucció, una vegada investigada Oltra en la causa, cerca apuntalar el que el TSJ-CV qualificava en un acte d¡“indicis plurals” contra la líder de Compromís.

Si el jutge va anar pujant en la piràmide jeràrquica, imputant funcionaris i la directora general d'Infància i Adolescència, Rosa Molero, va arribar a un punt en què la següent a declarar era la llavors consellera Mónica Oltra. Una vegada investigada Oltra (després d'haver dimitit, renunciant a l'aforament, després que la Sala civil i Penal del TSJ-CV la imputara), el jutge pretén esbrinar descendint ara en la piràmide jeràrquica quins càrrecs de la conselleria van tramitar la suposada petició d'un expedient reservat a l'agost de 2017.

Les acusacions d'extrema dreta

En la causa figuren, com a acusació popular, Vox i l'associació Gobiérnate. Encara que l'agitadora Cristina Seguí ha trencat públicament amb la menor que va patir abusos per part de l'exmarit d'Oltra —la xica va dir que l'extrema dreta s'havia aprofitat d'ella, que li havien promés fins i tot un habitatge i un treball i que després de la dimissió de la líder de Compromís s'havien desentés de la seua situació— en el terreny judicial aquests condicionants externs no afecten la causa.

Seguí es va passar tot el matí a la Ciutat de la Justícia i fins i tot va gravar un vídeo dins de les instal·lacions, acció terminantment prohibida tant a periodistes com a particulars.

Durant l'eixida d'Oltra, en el recés per a menjar, Seguí es va enfrontar amb dos acompanyants d'Oltra, entre ells un dels seus advocats, mentre gravava un vídeo que després va publicar en xarxes socials. També va pujar un 'selfie' en l'entrada de la sala on va declarar Oltra.