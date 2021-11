La defensa de l’activista a qui demanen un any i mig de presó aporta enregistraments que l’“exculpen”, segons la PAH

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) ha aportat noves proves a la causa per un pretés atemptat contra l’autoritat contra l’activista Joan Cogollos, de 75 anys, i dues persones de la mateixa família que havien de ser desnonades el 14 de setembre de 2018 a Oliva. L’activista, que es declara pacifista i deixeble espiritual de Gandhi i de Jesús, s’enfronta a una petició de pena per part de la Fiscalia d’un any i mig de presó.

L’home, membre de la PAH, s’hauria abalançat sobre un agent de policia “i li hauria produït danys en el muscle i la uniformitat”, segons el relat del ministeri públic. A més, mentre formava part d’una “barrera humana” que intentava parar el desnonament, també hauria proferit “frases amenaçadores”, segons el fiscal.

La PAH, no obstant això, ha aportat uns enregistraments “que proven que tant l’activista com les altres dues persones acusades, no van agredir cap agent de les Forces i Cossos de Seguretat”.

El judici contra el veterà activista es va suspendre el 8 de febrer passat. La nova vista, que se celebrarà el pròxim 1 de desembre, comptarà, segons la PAH, amb els nous enregistraments i amb una concentració de suport a l’entrada del jutjat de Gandia.

La defensa de Cogollos, segons ha anunciat la PAH, ha aconseguit que la Guàrdia Civil aporte les imatges. Així doncs, l’activista ha manifestat que se sent tranquil perquè els vídeos i els testimonis dels fets demostren la seua innocència.

L’acusació contra Joan Cogollos ha despertat una onada de solidaritat a la comarca de la Safor. Amb el lema “Jo també soc Joan”, centenars de persones s’han solidaritzat amb l’activista. La campanya ha comptat amb el suport de moviments socials, sindicats i partits polítics.