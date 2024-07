El Defensor del Poble critica que el menjar del CIE de València “no és adequat” i l’aigua, “reduïda”

El Defensor del Poble denuncia que el menjar que se serveix als interns del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors (València) “no és adequat”, després d’una visita sense previ avís a les instal·lacions feta els dies 27 i 28 de febrer passats per part de dues tècniques i del director del Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura (MNP), acompanyats d’un especialista extern en medicina legal. “L’equip de l’MNP va tindre l’ocasió d’observar el menú del dinar i del sopar, cosa que va permetre constatar el testimoniatge dels interns quant a la seua baixa qualitat”, afirma la fitxa de seguiment de la visita publicada dimecres. L’organisme independent, encarregat de visites periòdiques als llocs en què hi ha persones privades de llibertat amb la finalitat de previndre la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, també va detectar la “quantitat reduïda d’aigua” que s’ofereix als interns: “Una botella d’un litre per a quatre en les menjades principals”. “La botella única també provoca conflictes, atés que, en el cas que no es consumisca totalment, qualsevol comensal se n’apropia”, afig. Així doncs, el Defensor del Poble demana a la direcció del CIE que millore la qualitat i la quantitat del menjar i que s’oferisca accés a aigua potable “sense restriccions”. Fa quasi un lustre, elDiario.es va publicar un vídeo gravat per un intern que ressenyava les mateixes queixes en relació amb el menjar i l’aigua.

Durant les dues jornades de visita, els representants del Defensor del Poble van mantindre entrevistes amb diversos interns i es van reunir amb els responsables del CIE, el personal de la Creu Roja i amb el jutge encarregat del control del centre. Els tècnics de l’organisme van constatar, de nou, el malestar que produeix als interns que els agents que vigilen el recinte els criden “pel número assignat en el CIE en compte del seu nom”, cosa que “suposa una deshumanització de les persones”. Malgrat recomanacions anteriors del Defensor del Poble, el número “es continua emprant” fins i tot en el cas de persones amb noms hispans.

D’altra banda, diversos dels interns entrevistats van manifestar el seu malestar pel fet que “diàriament” els agents regiraven els seus estris, testimoniatges considerats “versemblants”. El director del CIE, per contra, va assegurar que cada dia s’inspeccionen les cel·les, però “no es movia res”, a diferència dels casos en què s’escorcollaven en profunditat els habitacles, sempre en presència d’un dels interns.

En un altre apartat, la fitxa de seguiment de la visita al·ludeix a la dificultat dels interns per a llavar-se les dents “de manera adequada” amb els raspalls “amb el mànec tallat prèviament” que se’ls donen. També demana que s’instal·len separadors en les dutxes que no en tenen, “a fi de preservar la intimitat dels interns”. Els migrants entrevistats també van lamentar que no se’ls donen coixins per al seu descans nocturn.

La visita de l’MNP va concloure que les instal·lacions del CIE de Sapadors estaven netes, si bé “resulta necessari” fer reparacions en parets, lavabos i sòls del mòdul 3. D’altra banda, la fitxa de seguiment adverteix que el recinte no disposa d’una dependència específica per a interns en situació d’aïllament sanitari.

El Defensor del Poble també ressenya que els locutoris no disposen de cadires en el costat pel qual accedeixen els interns i, en el dels visitants, “hi ha dos bancs correguts que no són adequats per a mantindre una posició normal durant la visita”. A més, alguns locutoris tenen un espai obert i altres no, a pesar que l’MNP reclama “de manera insistent” que els vidres que s’instal·len en els locutoris “puguen obrir-se com si foren una finestra, de tal manera que permeten que les visites i els interns puguen mantindre contacte”.

La fitxa de seguiment de la visita sorpresa al·ludeix a un incident, del 16 de gener passat, que va motivar l’entrada en el recinte de la Unitat d’Intervenció Policial (UIP). El vídeo de l’incident no es va facilitar als tècnics del Defensor del Poble per haver-se usat el sistema anterior de gravació. Una vegada sol·licitades les imatges a instàncies superiors encarregades de les telecomunicacions, “aquestes no havien arribat al centre”.

L’MNP lamenta que “no consta l’existència de cap protocol d’actuació per al cas que es produïsquen incidents greus” (com ara defuncions, maltractaments o fugides) i també reitera l’obligació que els agents que vigilen el recinte “porten la seua placa identificadora”. El recinte tampoc disposa de llibre de registre d’al·legacions, queixes i denúncies de maltractaments.

El CIE de Sapadors, recorda el Defensor del Poble, no disposa de metge pertanyent a la sanitat pública (es tracta d’un servei externalitzat), a pesar que l’Estat ha de garantir l’accés a una assistència sanitària de qualitat, segons un informe del Comité contra la Tortura. La “major part” de les persones internes presenten patologies en la dentadura “i l’única possibilitat de tractament és la presa d’antibiòtics i calmants”, per la qual cosa l’MNP ha sol·licitat informació sobre les actuacions dutes a terme per a prestar assistència odontològica.

A més, el CIE tampoc té cap recurs o programa específic d’atenció a drogodependències “i el suport que hauria de prestar la Unitat de Conducta Addictiva (UCA) no és el desitjable”, malgrat el “nombre important d’interns” amb aquesta mena de problemes. L’informe adverteix que la falta d’atenció educativa o psicològica als interns amb problemes d’addicció “pot repercutir de manera greu en la convivència”.

11 procediments judicials

El servei mèdic del CIE no té accés a la història clínica de les persones ingressades i té “dificultats greus” per a obtindre informes d’assistència sanitària als interns quan han tingut assistència en algun punt del Sistema Públic de Salut.

Els tècnics del Defensor del Poble també van detectar tres històries clíniques amb el certificat mèdic d’eixida del CIE signat “amb bastant anterioritat” a l’expulsió dels interns, a pesar que el reconeixement ha de fer-se immediatament abans de la data d’eixida del recinte.

La fitxa de seguiment de la visita recorda que els informes de lesions han de reflectir l’hora en què es produïren els fets i l’assistència així com la versió del lesionat sobre el que havia passat. A més, també insisteix que els comunicats s’han de remetre des del servei mèdic al jutjat de guàrdia, “independentment que es puga enviar addicionalment a altres òrgans judicials”.

En “els últims anys”, segons la documentació consultada pels tècnics del Defensor del Poble, hi ha hagut 11 procediments judicials, “sense que s’indique la causa de la incoació”.