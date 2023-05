Demandat el Port de València per adjudicar la terminal de creuers sense informes ambientals

El 10 de novembre passat, el consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) va aprovar sense informes ambientals el trasllat de la terminal de creuers de la seua ubicació actual, en el dic nord, allunyada, per tant, del nucli urbà, a les antigues drassanes de Boluda, al costat dels Poblats Marítims.

La construcció i l’explotació de la nova infraestructura es va adjudicar mitjançant una concessió de 35 anys ampliable a 50 a Baleària i tant el representant de la vicepresidència de la Generalitat en mans de Compromís, Iván Castañón, com l’alcalde de València, Joan Ribó, hi van votar en contra.

El trasllat de la terminal és propiciat pels canvis introduïts en el polèmic projecte d’ampliació nord i, per tant, no s’han avaluat per la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007, qüestionada ara per una suspensió cautelar del TSJ de Madrid.

En aquest context, Acció Ecologista-Agró en nom de la Comissió Ciutat-Port, va recórrer davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Comunitat Valenciana (TSJCV) contra l’adjudicació i va sol·licitar la suspensió cautelar del projecte, cosa que va rebutjar el jutjat.

No obstant això, després de denegar-se les mesures cautelars, el procediment ha seguit el seu curs amb la presentació de la demanda per part de la plataforma ciutadana i ecologista perquè s’analitze el fons de la qüestió, que no és un altre que el possible impacte en la qualitat de l’aire i en la salut del veïnat motivat pel trasllat de la terminal de la ubicació actual en la zona nord del port, allunyada, per tant, del nucli urbà, al sud del recinte, al costat dels barris de Natzaret i el Grau principalment. I, si es confirma, se sol·licita una declaració d’impacte ambiental (DIA) estratègica per a tota l’actuació, inclosa l’ampliació nord.

L’escrit de la demanda, a què ha tingut accés elDiario.es, argumenta que en la documentació ambiental inclosa per la mateixa Baleària en la seua oferta s’assenyala l’existència de dotze activitats vinculades a la terminal generadores de contaminació atmosfèrica (fonts de contaminació). A més, en la taula es qualifiquen de “significatius” els impactes de contaminació atmosfèrica que produeix el consum de combustible de vaixells, l’emissió de gasos de combustió de vaixells, el transport de mercaderies rodades i el transport de combustible i pertrets per al vaixell (vegeu la taula).

“Aquests quatre impactes, quant a la duració, la magnitud i la gravetat, obtenen la nota màxima i són qualificats d’impactes significatius sobre el medi ambient per la mateixa Baleària i, acceptats amb l’aprovació de l’oferta per la mateixa APV, cosa que constitueix, al nostre judici, un acte propi contra el qual no s’hauria d’anar”, diu la demanda.

En aquest sentit, afirmen els denunciants que “el que diu la Llei d’avaluació d’impacte ambiental en l’article u és que, sempre que un pla, programa o projecte puga tindre efectes significatius sobre el medi ambient, cal tramitar una avaluació d’impacte ambiental, encara que l’activitat potencialment contaminadora no estiga inclosa en les considerades d’avaluació ambiental obligatòria en els annexos I i II de la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental”, cosa en què sempre s’ha excusat l’APV per no fer els informes ambientals corresponents.

Malgrat tot, “l’oferta de Baleària no conté res que mitigue els efectes adversos sobre l’atmosfera de l’activitat de la terminal que considera amb impactes significatius sobre el medi atmosfèric, ni tan sols hi trobem una referència a l’aplicabilitat dels principis de cautela i acció preventiva, de correcció en la font mateixa i de qui contamina paga reconeguts en la Llei 34/2007 de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció a l’atmosfera”.

A més, l’escrit posa en relleu que, després de l’aprovació de l’adjudicació, “l’Autoritat Portuària de València ha encarregat al Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània (CEAM) un informe sobre l’”Avaluació de la contribució de l’activitat del port de València als nivells de qualitat de l’aire“, segons informa la fundació en la seua pàgina web” i afig que “l’Autoritat Portuària hi arriba tard, perquè les avaluacions ambientals han d’antecedir les decisions, amb participació pública com exigeix la Directiva 2011/92/UE, i no resoldre’s mitjançant esmenes posteriors de propòsit dubtós”.

Per tot això, la Comissió Ciutat-Port demana “un dictamen pericial de l’Institut d’Avaluació Ambiental i Investigació de l’Aigua (Idaea) pertanyent al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) amb l’objectiu que emeta un informe en què estime l’impacte de la qualitat de l’aire al barri de Natzaret i l’entorn sud de la ciutat en contacte amb el port, per als escenaris d’emissions a l’atmosfera següents: ”Escenari actual amb la terminal de creuers al nord, sobre un dic de recer de l’ampliació del port que guanya terreny sobre la làmina d’aigua marina, a distància de la ciutat; escenari futur, després de l’ampliació del port i la construcció de la nova terminal de passatge, en fase d’explotació“.

I tot això, “considerant en tots dos casos les emissions atmosfèriques derivades de l’explotació de les terminals, emissions a l’atmosfera del trànsit marítim (vaixells, creuers i línies regulars) i del trànsit rodat associat, tant de passatge com de mercaderies, diferenciant les derivades del trànsit de mercaderies (marítim i rodat associat), del trànsit de passatge (marítim, aeri i rodat associat)” i amb pronunciament exprés “sobre si la decisió de trasllat de la terminal de passatgers té o no efecte significatiu advers per al medi ambient dels poblats marítims de la ciutat de València”.

Presentada la demanda el 9 de maig passat, l’APV com a part demandada disposarà d’un termini de 20 dies per a presentar les al·legacions o consideracions que crega.