Denuncien “temperatures extremes” en “quasi tots” els aquarteraments de la Guàrdia Civil a Alacant

L’Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) ha denunciat les “temperatures extremes” que pateixen els agents de l’institut armat en “quasi tots” els aquarteraments de la Comandància d’Alacant. “Lamentem la falta de sensibilitat per part de la cadena de comandament de la Comandància, que, pel que sembla, tanquen l’orella a les necessitats dels agents per a desenvolupar un servei de seguretat pública amb garanties”, indica l’associació en un comunicat.

La situació afecta també els ciutadans que acudeixen a les dependències de la Guàrdia Civil. Es tracta dels aquarteraments de Villena, Altea, el Pilar de la Foradada, Torrevella, Onil, Ibi o Sant Vicent del Raspeig, espais en què o no hi ha o no funciona correctament el sistema d’aire condicionat de determinades estances. L’AUGC denuncia que es tracta d’una “circumstància lamentable i molt habitual en quasi tots els aquarteraments de la Comandància d’Alacant, com s’esdevé igualment en els mateixos vestidors”.

L’oficina en què es fan les tasques de seguiments dels casos de víctimes de violència de gènere (Viogen) en el Post Principal de Calp, sense finestres ni ventilació natural, manca d’aire condicionat.

La falta d’aire condicionat afecta els agents que presten el seu servei en el Seprona de Guardamar del Segura, amb un sistema avariat des de fa setmanes, o en el Subsector i l’Oficina d’Atestats del Destacament de la Guàrdia Civil de Trànsit d’Alacant.

“Com es pot observar amb totes aquestes incidències, no es tracta de casos aïllats i denota una falta de previsió i una mala gestió dels recursos, que provoquen una situació vergonyosa per la qual els mateixos agents que presten servei es veuen obligats fins i tot a dur-se dels seus domicilis ventiladors que els ajuden a suportar les altes temperatures a què s’ha arribat aquests dies en els seus llocs de treball”, critica l’AUGC.