El desembarcament a Madrid de diputats, regidors i assessors de Vox en un míting d’Abascal saltant-se el tancament perimetral

Fins una desena de càrrecs valencians de Vox, incloent-hi assessors, regidors, diputats autonòmics i responsables orgànics, van desembarcar en el míting de la formació d’extrema dreta a San Sebastián de los Reyes (Madrid) per les eleccions autonòmiques en què van participar la candidata Rocío Monasterio i el líder ultra Santiago Abascal.

Als diputats autonòmics (els portaveus adjunts de Vox en les Corts Valencianes José María Llanos i Llanos Massó, així com la parlamentària Miriam Turiel), es van sumar altres càrrecs sense representació institucional, com ara assessors de premsa i responsables d’organització o d’afiliació, segons el recompte d’aquest diari a partir de les fotografies penjades en les xarxes socials, i en alguns casos eliminades.

Així doncs, a més dels parlamentaris autonòmics, el desembarcament de Vox a Madrid, incomplint el tancament perimetral per la pandèmia de la COVID-19, va incloure càrrecs orgànics del partit sense representació institucional i regidors d’Alacant, València i Castelló. L’excursió per a participar en l’acte electoral va incloure el portaveu a l’Ajuntament de Castelló Luciano Ferrer, vicepresident provincial de la formació, l’edil i portaveu a l’Ajuntament d’Alacant, Mario Ortolá, Gema Alemán, regidora a Sant Joan d’Alacant, i la responsable de premsa del grup parlamentari en la cambra autonòmica, Yolanda Tena.

El portaveu de Vox a l’Ajuntament de València, José Gosálbez, va acudir al míting, encara que després va esborrar les fotografies de les seues xarxes socials. En les imatges també apareixen Joaquín Alés Estrela, regidor a Paterna i diputat provincial a València, i Alejandro Vila Polo, edil a Sagunt.

A més, també s’hi van sumar David Muñoz, exdiputat en les Corts Valencianes i actualment sotssecretari d’Organització de Castelló, i la seua dona, María Ángeles Escribano, administrativa del grup parlamentari. En les fotografies apareixen Daniel Monferrer, coordinador del districte sud de Castelló; José Luis Caballero, coordinador provincial de la zona centre; la seua filla Marta Caballero, sotssecretària d’Afiliació, i José Ojeda, coordinador del districte nord.

La diputada castellonenca Llanos Massó hi va acudir acompanyada del seu marit, Javier Solsona, que ha anat en diverses llistes electorals de la formació ultra. “Posant el nostre granet d’arena a Madrid”, va escriure Massó en el seu compte de Facebook.

En el WhatsApp intern del grup parlamentari, segons van confirmar fonts de Vox, van arribar instruccions de justificar el desplaçament per motius de treball, igual que en el grup de l’aplicació de missatgeria ràpida del grup municipal d’Alacant, tal com ha informat elDiario.es. L’excusa per a justificar el desplaçament, que incomplia el tancament perimetral, era l’assistència a unes preteses jornades de formació en la seu central de la formació a Madrid.

Aarón Cano, regidor de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València ha demanat que s’investigue l’incompliment del tancament perimetral per part dels càrrecs de Vox. “Ve a demostrar la impunitat amb què actuen els que constantment posen en qüestió el nostre sistema de llibertats”, afirma Cano.