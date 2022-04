Desmuntant mites: les ciutats més visitades d’Europa tenen taxa turística

Dilluns, els grups polítics que sustenten el Govern valencià (PSPV, Compromís i Unides Podem) presentaven en les Corts una proposició de llei sobre la taxa turística, un tribut que entraria en vigor el 2024, tindrà caràcter municipal i voluntari i preveu quantitats entre 50 cèntims i dos euros, depenent de l’establiment hoteler de què es tracte.

En aquest context, Compromís ha presentat una campanya en línia a través d’una pàgina web i les xarxes socials per “trencar mites” al voltant de la taxa turística. La campanya mostra, entre altres qüestions, les taxes que es cobren en altres ciutats europees, l’impacte positiu de la seua implantació en ciutats com Barcelona o Palma, així com una compilació de notícies sobre la taxa.

Segons Papi Robles, portaveu parlamentària de Compromís en les Corts Valencianes, aquesta campanya pretén desmuntar les “boles” sobre la taxa turística i “fer pedagogia” sobre aquest tribut, que, assegura, “suposarà un impuls per al turisme de qualitat en la nostra terra”. Des de la formació valencianista asseguren que han treballat perquè el turisme “afavorisca l’ocupació de qualitat i genere riquesa a les ciutats turístiques valencianes en totes les parts implicades”.

“És el moment d’explicar a la ciutadania que aquesta taxa posa fi a dècades en què els valencians paguem el sobrecost dels serveis que provoca el turisme”, sosté Robles, per a qui: “S’ha acabat fer de pagafantes i pagar la taxa turística quan viatgem a qualsevol lloc d’Europa i, en canvi, ser també els que paguem aquesta despesa en la nostra terra”.

El debat sobre la taxa turística ha sigut punta de llança de Compromís des de fa anys i s’ha negociat en les Corts perquè aquesta proposta “siga una realitat”. La formació valencianista es mostra convençuda que aquest tribut “ajudarà a millorar la neteja dels carrers, el manteniment de parcs i jardins, la seguretat, el transport públic, la protecció del patrimoni, la reversió de l’impacte ambiental i el manteniment de les platges i els enclavaments turístics”.

‘Estop a la taxa turística’

El Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha llançat la iniciativa ‘Estop a la taxa turística’ per mostrar el seu rebuig a la implantació d’un nou tribut que “minva la nostra competitivitat i castiga un sector que està patint molt per aquesta crisi”.

El president del PPCV, Carlos Mazón, ha recordat que la taxa turística que té previst aprovar el Govern valencià “també la pagarem quan fem turisme en la nostra Comunitat”, ja que assegura que, “quan vulguem allotjar-nos en algun dels nostres hotels o cases rurals, haurem de pagar un euro i mig més per persona”.