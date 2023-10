Desmuntant mites del VIH: el 60% de les dones en la Comunitat Valenciana es contagien amb la seua parella home

Un estudi realitzat per la Coordinadora d’Associacions de VIH i Sida (Calcsicova) desmenteix la idea hegemònica que ha existit sobre la manera com es transmet el VIH: es creia que solament els homes que mantenien sexe amb altres homes, persones promíscues i persones drogodependents se’n podien contagiar. Per això, les dones han romàs en un segon pla en la realitat d’aquesta infecció, fet que ha provocat que els diagnòstics mèdics es facen més tard. Segons les enquestes dutes a terme, el 60% de les dones que a la comunitat autònoma han contret el virus ho han fet a través de la seua parella home.

Sobre la base de les dades publicades pel Ministeri de Sanitat, el 2021 es van registrar 2.398 nous casos d’homes (86,9%) amb VIH davant de 388 dones infectades (13,9%). En el cas de la Comunitat Valenciana, la xifra total en el mateix any ascendeix a 4.182 habitants infectats en aquesta regió.

Interseccionalitat en la conscienciació del VIH

La sensibilització de la població sobre aquest virus és encara una de les assignatures pendents. Segons l’informe, els experts entrevistats consideren que el desenvolupament de programes d’educació sexual integral (ESI) “des de la infància” és primordial per a promoure una sexualitat sana i uns valors apropiats.

Lambda, col·lectiu LGTBIQ+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, és una de les associacions de València que vetla per la seguretat i la dignitat de les persones d’aquest col·lectiu. Amb això, l’entitat ofereix la possibilitat de fer-se una prova ràpida de VIH a qualsevol ciutadà.

Mar Zaragozá, tècnica de salut de Lambda València, explica que els tallers que es desenvolupen en aquesta associació són dirigits a la població adulta i a les persones adolescents entre 12 i 18 anys. A més, destaca que la major part dels ciutadans que acudeixen a fer-se les proves són homes cisgènere. “En els últims anys, tan sols hi han acudit un 24% de dones, la major part de les quals provenen d’Amèrica Llatina”, afig Zaragozá.

Amb això, el biaix d’edat destaca segons l’interés o les dades que es tinguen sobre aquest fet social. Tal com declara la tècnica de salut d’aquesta ONG, les dones que acudeixen a la consulta solen tindre entre 20 i 45 anys.

L’anàlisi de Calcsicova demostra que el 80% de les dones enquestades pensen que tenen “prou informació de qualitat al seu abast” sobre el VIH. Un 64% d’elles afirmen que han pertangut a alguna associació vinculada a la visibilitat d’aquesta infecció.

Vulneració sanitària, econòmica i laboral

Les dones trans són el grup social més vulnerable en l’àrea de la salut davant de les dones cis. Algunes de les dificultats a què s’han d’enfrontar suposen un perill elevat per a la seua salut, ja que en el moment de sotmetre’s a cirurgies de reassignació sexual, el temps d’exposició a l’anestèsia és molt llarg i poden arribar nivells de CD4 baixos, glòbuls blancs que s’encarreguen de protegir-se contra les infeccions.

En el cas de l’àrea econòmica i laboral, gran part del sondeig representa dones jubilades o aturades. Les que tenen un nivell educatiu bàsic o nul, o són dones migrants, comparteixen experiències laborals similars: llocs de treball relacionats amb la neteja i la cura, poc flexibles i precaris.

L’estigma continua predominant en alguns llocs de treball. El 80% de les dones amb VIH no arriben a visibilitzar-se en el seu espai laboral.

Algunes dones declaren que han sigut víctimes de serofòbia i denuncien que els companys de treball les han discriminades per aquesta patologia. Amb això, part de les enquestades han trobat dificultats a l’hora de contractar un servei amb entitats bancàries i asseguradores: les clientes asseguren que aquestes empreses les han interrogades sobre el seu estat de salut, i fins i tot, han rebut comentaris vexatoris per part seua.

Davant d’aquestes circumstàncies, Lambda proporciona un servei d’atenció psicoemocional tant per a les persones amb VIH com per a les seues parelles o familiars amb la finalitat de dur a terme un procés d’autoacceptació i evitar l’aïllament social.

Des de la plataforma Calcsicova proposen algunes solucions per a posar fi a la desinformació i la desigualtat de les dones que pateixen aquesta infecció retroviral, com és la visibilització en mitjans de comunicació, generar més incentius per a l’acompanyament dels familiars amb membres amb VIH, formar entitats i la societat en conjunt o impulsar estudis clínics i socials per a reduir els mites i les creences falses.