El ‘Dia D’ de les oposicions a policies locals: els ajuntaments de València i Alacant fan coincidir la data

El pròxim 30 de setembre està marcat en l’agenda de centenars d’opositors a les proves de Policia Local. La coincidència de la data ha desbaratat els plans dels futurs uniformats que, en encaixar la prova precisament el mateix dia, no podran optar a places d’agents en diferents localitats, segons ha denunciat el sector d’Administració Local del sindicat Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV).

Una situació idèntica es va donar el mes de maig passat, segons lamenta CCOO-PV, quan es va donar la “improbable casualitat” que en un mateix dia van coincidir els processos de selecció per a accedir a les places de Policia Local als ajuntaments de València, Altea, Benidorm, la Pobla de Vallbona i Benetússer.

“Liquidaven d’aquesta manera les possibilitats de centenars d’opositors que durant anys han anat preparant-se per al ‘Dia D’ i que, en coincidir en un mateix dia i hora els exàmens en cinc poblacions diferents, havien de triar-lo tot a una sola carta”, recorda el sindicat. Tenint a més en compte el pagament obligatori de les taxes per a poder examinar-se.

Després d’aquesta primera coincidència, que segons CCOO-PV denota una “poca empatia” per part de la Conselleria de Justícia, l’Ajuntament d’Alacant va publicar les dates per a la prova d’accés. “De manera quasi immediata”, els consistoris de València, Petrer, Xixona, Teulada i Albaida van publicar per al mateix dia i hora les seues proves respectives, també el pròxim 30 de setembre. “Com si el calendari no donara més de si”, assenyala el sindicat.

La legislació, segons recorda CCOO-PV, preveu que les corporacions municipals puguen encomanar al departament de Justícia, que dirigeix la socialista Gabriela Bravo, la realització de les proves de selecció per a l’ingrés en el cos de la Policia Local, “cosa que està pendent de reglamentar-se i que solucionaria aquests despropòsits”, indica el sindicat, que mostra la seua “disconformitat i malestar” amb la coincidència de dates.

El responsable d’Administració Local de CCOO-PV, Juan Piqueras, reconeix que “no és il·legal”, però considera que és “reprotxable”. “Quan un ajuntament com València posa data d’examen, en municipis més menuts fan coincidir la data per llevar-se d’un espolsó un muntó d’aspirants que van pel procés de la capital que és més gran i tindran més possibilitats”, explica Piqueras, que recorda que, en alguns casos, els opositors paguen taxes fins en cinc municipis.

El responsable sindical afig que la nova llei autonòmica de Policia Local preveu un procés centralitzat per a la convocatòria de les proves a través de l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (Ivaspe), “però està pendent de reglamentar”, lamenta.