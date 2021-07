La Diputació de Castelló posa en marca el ‘client misteriós’ per a involucrar a la ciutadania en la millora dels serveis públics

La Diputació de Castelló ha posat en marxa un innovador procés participatiu l’objectiu del qual és avaluar la gestió dels serveis que es presten a la ciutadania. Es tracta de la tècnica anomenada ‘client misteriós’, el qual involucra directament a persones anònimes en l’anàlisi de la qualitat de cada àrea per tal d’identificar millores tant en l’administració com en el marc de la rendició de comptes.

La diputada de Transparència i Participació, Xaro Miralles, ha afirmat que “cada vegada és més necessari vincular la participació i la col·laboració ciutadana a les polítiques públiques”. Des d’aquesta perspectiva, Miralles veu apropiat “que siga la mateixa ciutadania que audite el compliment dels estàndards de qualitat de les administracions i que això repercutisca en una més eficient prestació dels serveis públics que realitzem”.

Xaro Miralles ha destacat que “aquest procés participatiu s'impulsa des del més absolut respecte i consideració amb el treball de la Diputació i amb la missió clara d'orientar el dia a dia de la institució cap a un model basat en l'excel·lència en la gestió i en la millora contínua”.

Amb l’entrada en funcionament d'aquest procés participatiu es pretén experimentar en un camp que resultarà “positiu per a tots”, tant per als servidors públics com per als usuaris, doncs dictaminarà els dèficits i les millores a aplicar en els serveis per a avançar en el perfeccionament de les polítiques públiques. Aquesta és la lògica darrere d'aquest procés “que marcarà un punt d'inflexió en matèria d'innovació aplicada a la participació de la societat civil”, ha conclòs Xaro Miralles.