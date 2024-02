La Diputació de València i l’AVL presenten dos còmics per a fomentar el patrimoni cultural i lingüístic valencià

La Diputació de València i l’AVL han presentat dos còmics per a fomentar el patrimoni cultural i lingüístic valencià. Els dos exemplars formen part d'una sèrie de còmics que les dos institucions han editat conjuntament per a difondre les festes i tradicions valencianes. Els dos còmics, ‘Maig a Xulilla. La Enramá’ i ‘El tresor d’Al-Buferet. Una travessia en vela llatina’ es repartiran als col·legis i ajuntaments de la província de València com s'ha fet amb les sis publicacions anteriors.

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha assegurat que la corporació provincial “continuarà impulsant iniciatives que permeten la difusió de la nostra llengua”. “Volem que la Diputació siga un estendard de ‘valenciania’, ací es treballa i es treballarà per la nostra llengua, per a garantir que el valencià seguisca present als nostres carrers, als nostres pobles i en tot el territori”, ha asseverat.

Igualment, ha defensat Mompó, “som afortunats de tindre una llengua pròpia; és la llengua de totes i de tots, dels quals la parlem tots els dies, dels quals ho han aprés a les aules o a través dels nostres pares o iaios”. Per això, ha remarcat, “la Diputació sempre estarà per a parlar-la, difondre-la i voler-la”.

Per part seua, la presidenta de L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, ha agraït la col·laboració amb la institució provincial, que ha qualificat de “molt valuosa”. A més, ha explicat que “esta col·lecció temàtica posa l'accent en conéixer i descobrir fets i personatges valencians que formen part del nostre patrimoni cultural i lingüístic, amb l'atractiu de narrar històries que van acompanyades de la força gràfica de la il·lustració”. “Estan dirigides a un públic ampli i contades de manera amena amb una intenció divulgativa i didàctica, perquè el dibuix és un recurs comunicatiu universal i inclusiu”, ha concretat Cantó.

Maig a Xulilla. La Enramá

Amb guió de Vicent Sebastián-Fabuel i il·lustracions de Nuria Tamarit, es planteja com un instrument per a valorar la parla xurra. Així, ha explicat la responsable de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació, Imma Cerdà, “esta parla es distingix, per la interrelació entre llengües, com a frontera o transició, com a espai de trobada i enriquiment recíproc”. De la mateixa manera, ha detallat Sebastián-Fabuel, “la parla xurra s'ha relacionat moltes vegades amb la falsa idea de parlar malament, i per això hui dia forma part sobretot del patrimoni de les persones majors, encara que continua present per a nomenar objectes, eines o accions relacionades amb les activitats tradicionals”.

El còmic narra la visita d'uns j a Xulilla per a disfrutar de la tradicional festa de La Enramà i els Mayos. Els protagonistes de la història disfruten d'estos ritus que combinen motius vegetals, amorosos i passos de joventut fonamentats en la celebració dels elements de la naturalesa que marquen el trànsit d'una etapa a una altra de manera cíclica. Es tracta d'una festa immemorial que, després del parèntesi de la guerra civil, es va recuperar en 1943 amb la celebració de La Enramá. El cas dels Mayos no es va restablir fins al 1949.

El tresor d’Al-Buferet. Una travessia en vela llatina

Àlex Martínez i Andrea CL són els encarregats de contar i il·lustrar l'aventura del segon còmic. Una travessia en vela llatina que narra la història de Mireia i Quico, dos germans de Catarroja que troben un mapa molt vell soterrat al pati de la seua casa. El pergamí, escrit en àrab, detalla la ubicació d'un tresor propietat d'Al-Buferet, un antic habitant de la marjal. Serà precisament el fantasma del mateix Al-Buferet, invocat pel xicotet dels germans, els qui guiarà els dos joves a través de les aigües de l'Albufera, a la recerca del seu tresor. Una aventura que els tres recorreran a bord de la barqueta del iaio, ‘Samaruc’, abraçant-se al vent amb l'ajuda d'una majestuosa vela llatina.

Durant la travessia, els xiquets coneixeran la història de la vela llatina, els aparells de la barca, les formes de navegació i alguns llocs de la llacuna. En opinió del guionista, el còmic “pot ser l'espurna que encenga la curiositat d'alguns xiquets i els motive a aprendre els secrets de la vela llatina. Crec que és un tresor que no podem permetre que caiga en l'oblit, i la memòria no té continuïtat sense un relleu generacional”. Així mateix, Martínez destaca l'elecció dels colors que ha fet Andrea CL per a il·lustrar l'aventura. “Hi ha una intenció clara, que és la d'allunyar-se dels colors habituals que associaríem a un còmic ambientat en l'Albufera. Volíem sorprendre, que impactara i que tinguera una aparença més contemporània”, ha esgrimit.