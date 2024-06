La direcció de Ford, disposada a mantindre 1.000 dels 1.600 llocs de treball en què xifrava l'acomiadament col·lectiu

Ford Almussafes ha mostrat aquest dijous la seua total disposició a buscar una fórmula per mantindre 1.000 dels 1.622 llocs de treball en què inicialment va xifrar l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) plantejat setmanes enrere davant la falta de càrrega de treball fins a l'any 2027, quan arrancarà la producció d'un nou model híbrid. Fins aleshores, la planta valenciana tan sols fabricarà el Kuga.

Així ho han traslladat fonts d'UGT, sindicat majoritari, després de la reunió que s'ha produït aquest dijous amb la direcció i amb Intersindical, l'altre sindicat amb representació a la factoria: “Després de la reunió mantinguda hui, es podria dir que hem passat un punt d'inflexió, i que les solucions a l'enorme problema de resoldre l'excedent de personal xifrat en 1.622 persones es comencen a entreveure, i ens trobem més a prop que siguen una realitat”, han explicat.

Tant és així, que “la direcció de l'empresa ha acudit a la mesa de negociació amb un altre tarannà, i amb una disposició total de buscar totes les alternatives possibles perquè la travessia de mantindre 1.000 llocs de treball durant tres anys, fins al llançament del nou vehicle, siga un èxit”, han assegurat.

En aquest sentit, “des d'UGT volem agrair la sensibilitat i l'atenció que hem rebut, tant del Govern d'Espanya, com del Govern de la Generalitat, que des del primer moment han demostrat la seua disponibilitat per solucionar aquesta transició, i assegurar la futura activitat econòmica que proporcionarà la fàbrica a la 'nostra Comunitat'; al compromís de la ministra d'Inclusió, Serveis Socials i Migració, Elma Saiz, la qual va traslladar el suport del Govern a la fàbrica valenciana i va anunciar que estan treballant ”intensament per posar en marxa les eines de suport necessàries que garantisquen el futur immediat i a llarg termini de la planta“.

Pel que fa a l'excedent estructural, segons UGT, “l'empresa ha manifestat que portarà una proposta concreta a la pròxima reunió, a celebrar el proper dimarts dia 2”. Així doncs, des d'UGT han afirmat que van en la direcció que va marcar la seua assemblea, i per tant, que estan avançant cap a la solució.