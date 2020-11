El distanciament de Ximo Puig i Mónica Oltra precipita una reunió del Pacte del Botànic

Estava previst que se celebrara a la fi d'enguany o principis de 2021, però la tercera de les reunions del Pacte del Botànic en aquesta segona legislatura es precipita, ja que ha sigut convocada dimecres que ve 2 de desembre en la seu de Compromís, a València, davant el creixent distanciament del president de la Generalitat Valenciana i líder dels socialistes valencians, Ximo Puig, de la vicepresidenta i líder de Compromís, Mónica Oltra. "El dia 2 hi ha una reunió del Botànic per a analitzar la situació", expressava el portaveu socialista en les Corts Valencianes, Manolo Mata, preguntat per la crisi entre els socis.

La convocatòria s'ha conegut l'endemà que Puig protagonitzara un acte de presentació de l'estratègia valenciana per a la recuperació, un document elaborat per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques que inclou diversos projectes i que Oltra va desautoritzar perquè no s'ha negociat el seu contingut amb els socis del Consell. "El que s'ha presentat hui és un document de treball de l'IVIE, no cap Estratègia Valenciana de Recuperació, que òbviament haurà de ser dialogada i consensuada en el Consell", va expressar la vicepresidenta en resposta a un missatge institucional.

La reacció d'Oltra, que se suma a anteriors desacords, com el produït en l'elaboració dels pressupostos del departament de la mateixa vicepresidenta, no va obeir a un enuig personal sinó a un malestar expressat per Compromís en el si del Govern valencià els dies previs a la presentació de l'estratègia sense haver-la negociat amb la coalició. El malestar era tal que Compromís va arribar a plantejar-se no acudir a l'acte, encara que al final va optar per enviar dos consellers, Mireia Mollà i Rafael Climent, i una vegada celebrada la presentació pública del document Oltra va fer explícit en les seues xarxes socials que només reconeix aqueix text com un document de treball però no com una iniciativa acordada pel Govern valencià.

L'ordre del dia de la reunió del Pacte del Botànic del 2 de desembre, que se celebrarà a les 18.00 en la seu de Compromís, inclou una "valoració del desenvolupament dels acords de l'anterior reunió", l'"anàlisi de la situació política i temes pendents" i temes diversos. La crisi que viu l'acord entre el PSPV-PSOE i Compromís, amb Unides Podem en un paper secundari, centrarà el contingut de la reunió.

No serà la primera vegada que Compromís plantege el seu descontentament amb el funcionament del Govern valencià en aquesta segona legislatura del Pacte del Botànic, segons fonts de la coalició, ja que en les dues reunions anteriors, celebrades en la seu del PSPV abans de l'estiu i en la de Podem en la seua última convocatòria, els representants de la coalició van expressar els seus recels per l'actitud de Ximo Puig des de la presidència de la Generalitat, capitanejant la gestió de la pandèmia.

Des de la coalició valencianista es ve reclamant tornar a l'esperit del primer Govern de Botànic i recuperar la cogobernança, un concepte que el president posa en valor en les negociacions amb el Govern central. La portaveu adjunta de Compromís en les Corts Valencianes, Aitana Mas, recordava que el seu partit reclama "ser partícip de les decisions". "No s'estan propiciant els espais de codecisió", enunciava Mas, que ha indicat que "potser s'està visualitzant ara més", però Compromís, ho ve "demanant des de fa temps". La parlamentària recordava que "la cogobernança va nàixer en el Botànic en 2015", un Govern que ha demostrat ser "estable" i enguany aprovarà els seus sisens pressupostos "dins del termini i en la forma escaient", per la qual cosa demanava "no dramatitzar la situació".

D'altra banda, el portaveu socialista, Manolo Mata, feia una crida a la calma: "No ens fem mal". I assegurava que "no hi ha crisi del Govern perquè no la pot haver-hi". "Anem tots agafats de la mà per un camí", el Botànic és "un pack" que "ha d'aguantar fins el 2023 i tant de bo que més". "Quan hi ha ensopecs ens alcem i seguim. Ara estem en un moment d'ensopec, perquè ens alçarem i seguirem", ha afirmat el síndic, que creu que "no és cert" que no hi haja la mateixa cogobernança que en el primer Executiu, i ha assegurat que el president "no mira mai l'origen de les propostes".

Aportar o apartar

Aquest dimecres, un comentari de la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, en una entrevista en À Punt Notícies ha tornat a agitar les aigües. La titular de Justícia, que ha mantingut diverses discrepàncies amb Oltra per les competències sobre violència masclista, expressava que el seu leit motiv en política és "o aportes, o t'apartes", un missatge que s'ha interpretat com una invitació a la vicepresidenta del Consell a abandonar l'Executiu autonòmic.

Després de la concentració pel 25N, dia contra les violències masclistes, la vicepresidenta del Consell responia: "Jo sempre aporte, per això mateix és important que no intenten apartar ningú perquè tots puguem aportar". Mentrestant, el president Puig, que segueix sense reunir-se amb la número dos del Govern, expressava: "La meua gran preocupació en aquests moments és la pandèmia i la reactivació econòmica i, per descomptat, totes les coses es poden fer millor i tinc la millor disposició a fer-les millor".