El docent de les teràpies de conversió sexual va presidir 17 anys l’Associació Catòlica de Mestres de València

Federico M. V., un professor d’anglés del col·legi Mare Josefa Campos d’Alaquàs (València), centre educatiu concertat, està en l’ull de l’huracà per les seues preteses teràpies de conversió sexual de persones LGTBI a alumnes de tot just 11 anys. La Conselleria d’Educació, arran d’un informe de la inspecció educativa, ha denunciat els fets davant la Fiscalia. Federico M. V. dirigeix el Centre d’Orientació Familiar de la Diòcesi (COF) Mater Misericordiae de València, un ens que compta amb una quinzena de voluntaris, entre orientadors familiars, psicòlegs, pedagogs, treballadors socials, infermers, metges i juristes, i amb el conseller Juan Andrés Talens, reverend director del Secretariat per a la Defensa de la Vida de l’Arquebisbat. Aquesta última entitat està vinculada, entre altres organitzacions ultraconservadores, a la plataforma Hazte Oír, lligada al Yunque, segons un informe de la Conferència Episcopal. El COF està situat en l’Antic Convent del Corpus Christi de València, en l’avinguda de Guillem de Castro. L’Arquebisbat de València també ha obert una investigació, a pesar que es desvincula de l’entitat. El docent no ha contestat les telefonades i els missatges d’elDiario.es.

Es tracta d’una associació de confessió catòlica el representant de la qual és Federico M. V., segons les dades del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. El professor va ser, durant 17 anys, president de l’Associació Catòlica de Mestres de València, centrada en la “formació integral i permanent” dels docents, als membres dels quals facilita “els mitjans necessaris perquè puguen exercir les responsabilitats pròpies de la seua professió des d’una perspectiva humana i cristiana”.

Forjat en l’activisme ultraconservador durant l’etapa del Govern del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Federico M. V. també va ser secretari de la Federació d’Educació i Desenvolupament en Llibertat. Un càrrec des del qual advertia del “perill” de les assignatures d’Educació per a la Ciutadania i d’Educació Sexual impartides a alumnes de les etapes de Primària i Secundària, amb unes edats en què els xiquets “són especialment vulnerables”. L’Associació Catòlica de Mestres de València tampoc ha contestat les telefonades d’aquest diari.

En una xarrada organitzada per l’Associació Catòlica de Mestres de València, el docent assegurava que “el centre de la llar és la dona” i destacava l’“etapa clau” dels xiquets a partir dels 12 anys per a “assentar” la seua identitat. Precisament es tracta de l’edat a partir de la qual, segons ha destapat el diari Levante-EMV, el docent oferia pretesament a alguns dels seus alumnes les teràpies de conversió sexual que la Conselleria d’Educació ha denunciat davant el ministeri fiscal.

En la denúncia, quatre exalumnes asseguren que el professor els va sotmetre a teràpies de conversió sexual. Un d’ells exposa que aquest docent “li va oferir una pastilla per a curar l’homosexualitat”. La llei autonòmica d’igualtat de les persones LGTBI, aprovada durant l’etapa del Pacte del Botànic, prohibeix aquesta mena de teràpies, enquadrades en infraccions molt greus amb sancions de 60.001 a 120.000 euros.

L’equip del COF de València es va reunir el 8 de febrer passat amb l’arquebisbe de València, Enrique Benavent, per a presentar-li la tasca de l’entitat, que ha atés 350 persones des de la seua creació el 2014, segons va indicar Federico M. V. El professor d’anglés va destacar els dos “pilars clau” de l’entitat: la “confidencialitat i la gratuïtat absolutes”.

L’entitat ofereix un “hospital de campanya que acull i acompanya els patiments de moltes persones i els dona una resposta adequada en l’àmbit professional, però també des del magisteri i la maternitat de l’Església, que sana els cors i les ferides i ofereix l’oportunitat d’una vida nova”, segons el director del COF diocesà. No obstant això, l’arquebisbat va matisar que el COF no és un organisme oficial de la diòcesi, sinó una associació pública de fidels, que té els seus propis estatuts.

D’altra banda, el col·lectiu Verdad y Libertad també organitzava des del 2013 uns polèmics cursos per a “sanar” l’homosexualitat almenys en tres centres religiosos de València, segons va informar aquest diari.