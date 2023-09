El dopatge en l’esport popular: “És la gran amenaça”

El dopatge és l'ús per part d'un esportista de qualsevol substància fisiològica presa en quantitat o per via anormal amb la intenció d'augmentar artificialment el seu rendiment en una competició. Estimulants, amfetamines, marihuana, cocaïna, cafeïna, diürètics, analgèsics narcòtics, anabòlics esteroides, beta bloqueants, hormones de creixement... Totes aquestes són substàncies dopants, i per tant, estan prohibides en la pràctica de l'esport professional.

La lluita contra el dopatge en l’esport professional, en què els mecanismes de vigilància són nombrosos, és evident. No obstant això, aquest problema també existeix en l’esport popular, on no hi ha cap mena de control. A la Comunitat Valenciana, un 47% de la població practica algun esport de manera regular –el 24% estan associats a un club o una federació esportiva– i un 66,2% de la població major de 15 anys fan algun tipus d’activitat amb la finalitat de mantindre’s o millorar la forma física.

En aquest sentit, la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universitat Catòlica de València (UCV) ha presentat els resultats del projecte Dorgis AR, pertanyent al programa Erasmus+Sport 2020 que, a través de la realitat augmentada, pretén conscienciar dels riscos que planteja el dopatge, així com promoure l’ètica esportiva i la nutrició saludable.

El coordinador del projecte en la UCV, Florentino Huertas, assegurava durant la presentació del projecte que el dopatge “és la gran amenaça, sobretot, per a l’esport popular, ja que aquest no passa els ferris controls a què sí que han de sotmetre’s els esportistes professionals”.

“Estem en una societat cada vegada més competitiva, i això és una cosa que no és aliena a l’esport. Cada vegada és més gran el nombre d’esportistes populars que decideixen fer el que siga, encara que no siga legal i vaja contra la seua salut, per a assolir els seus objectius esportius”, ha lamentat.

En aquest punt, l’equip d’investigadors de la UCV ha posat l’accent en la necessitat de l’educació en aquesta matèria, i que es done en edats primerenques: “És molt important sensibilitzar no solament joves esportistes, sinó també entrenadors i familiars, del problema social i de salut pública que genera el dopatge fora de l’esport competitiu d’elit, així com familiaritzar la població esportiva en general amb la legislació, el codi de l’Agència Mundial Antidopatge (AMA), la llista de substàncies prohibides i els procediments de control”, han subratllat.

El projecte inclou una aplicació que, basada en realitat augmentada i mitjançant la recreació d’un entorn amigable, fomenta entre els xiquets l’alimentació saludable i alerta dels riscos i els aspectes negatius del consum de substàncies prohibides“.

La Universitat ha posat a la disposició d’entrenadors i professors d’educació física un total de 70 jocs i una plataforma educativa i gratuïta al nivell de Moodle amb l’objectiu de desenvolupar aquesta ètica i integritat en l’esport a través de l’entreteniment.

Investigadors de 7 països europeus

El projecte, Dorgis AR (Doping Roadblock Game in Sport-Augmented Reality) ha sigut liderat per la Scoala Gimnaziala Rediu de Romania, i hi han participat personal experimentat de tots els nivells d’educació, associacions i clubs esportius d’Espanya, Grècia, Itàlia, Portugal, Polònia i Croàcia.

L’equip de la UCV involucrat en el projecte ha estat integrat per Florentino Huertas i Consuelo Moratal, Ana Pablos, Rafael Ballester i Carlos Sanchis.