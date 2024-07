Dues sentències més obliguen el grup Ribera Salud a pagar 74 milions a la Generalitat Valenciana

Dues sentències més completen la tanda de litigis del grup Ribera Salud SA, actualment propietat del grup sanitari Vivalto, per les liquidacions anuals pels pacients atesos en altres departaments públics de salut. Totes dues sentències confirmen que el grup empresarial ha de pagar 74 milions d’euros a la Generalitat Valenciana per liquidacions corresponents als departaments de salut de Dénia i Torrevella. El valor global de les liquidacions està al voltant de 350 milions d’euros, segons les dades de la Conselleria de Sanitat.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) segueix nou procediments relacionats amb les liquidacions dels departaments de salut de gestió privada que l’anterior executiu autonòmic del Pacte del Botànic va revertir. Es tracta de les liquidacions del departament de Manises, entre els exercicis 2009 i 2021; la Ribera (2016 i 2017); Elx-Crevillent (2011 i 2012), Dénia (2014 a 2016), i Torrevella (2013 a 2015). La primera sentència, relativa a les liquidacions del 2017 de l’Hospital de la Ribera, emblema de la sanitat privatitzada, va marcar la línia de les sentències següents, totes a favor de l’Administració autonòmica. “Els raonaments jurídics i les conclusions que s’hi estableixen són rellevants per al conflicte obert entre Marina Salud SAU i la Generalitat”, indica l’última sentència relativa a la liquidació dels exercicis 2014, 2015 i 2016, per un valor total de 66,2 milions d’euros.

En el contenciós relatiu a les liquidacions del departament de salut de Dénia, l’empresa s’escudava en un informe de la directora econòmica de Marina Salud SAU, filial de Ribera Salut, que al·ludia a discrepàncies de 4,5 milions d’euros en el càlcul de les liquidacions. La firma qüestionava tres dels conceptes factuals per a tractar de rebaixar els saldos a pagar. En alguns casos, arguïa que es tractava de conceptes “no recollits en els plecs del contracte i que, per tant, no poden abonar-se en les liquidacions anuals corresponents”.

En diversos procediments, recorda la sentència, els arguments de l’empresa “han sigut semblants”. L’empresa, segons recorda la sentència, “no qüestiona” que les assistències facturades “s’hagen efectivament prestat”. A més, els gerents dels departaments de gestió directa “han revisat i han justificat totes les assistències i han certificat que aquestes s’han prestat i cap era rebutjable”.

La sentència, que no és ferma, avala el càlcul de 66,2 milions per a les liquidacions del departament de salut de Dénia entre el 2014 i el 2016 i imposa costes processals de 5.000 euros a Marina Salud SAU.

D’altra banda, la mateixa secció cinquena de la Sala Contenciosa del TSJCV ha desestimat un altre recurs de Torrevieja Salud UTE (participada majoritàriament per Ribera Salud SA) relatiu a les liquidacions del 2015. La firma pretenia que la partida baixara de 7,7 milions d’euros a 3,1 milions en favor de la Conselleria de Sanitat, qüestionant, de nou, la facturació intercentres. No obstant això, la sentència torna a desestimar el recurs “en funció de la postura que manté” la sala. Així mateix, la sentència imposa les costes processals a l’empresa. Ribera Salud no ha contestat les preguntes d’aquest diari.