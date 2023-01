Aquests són els primers perfils laborals que busca Volkswagen per a la gigafactoria de bateries de Sagunt

PowerCo, societat del grup Volkswagen encarregada de la gigafactoria de bateries que la multinacional automobilística alemanya té previst construir en una parcel·la de 130 hectàrees a la localitat valenciana de Sagunt, obria aquesta setmana les seues oficines centrals a Espanya a València, al mateix temps que posava en marxa el procés de contractació d’especialistes qualificats per a la construcció i la posada en marxa de la planta que se situarà en els terrenys de Parc Sagunt.

La fàbrica projectada a la comarca valenciana del Camp de Morvedre, i que Volkswagen preveu que estarà connectada a la xarxa de gigafactories del Grup el 2026, està previst que genere uns 3.000 llocs de treball directes (es calcula que hi haurà al voltant de 10.000 ocupacions indirectes dependents de l’activitat de la planta de bateries). En la pàgina web de PowerCo ja es poden trobar les primeres ofertes d’ocupació que demana l’empresa.

Els perfils requerits estan relacionats amb els entorns administratiu, finances, tecnologies de la informació, operaris o recursos humans. L’àmbit més demanat per la filial de Volkswagen és el de professionals de recursos humans per a la “planificació, la contractació, la retenció, l’assessorament en matèria de salut i el desenvolupament dels empleats de totes les àrees de la companyia”.

Entre les places que PowerCo vol cobrir, es busquen experts en mobilitat global, en relacions laborals, en projectes o desenvolupament organitzatiu... En l’àmbit de les finances, es requereixen experts que gestionen el Perte, a més d’un supervisor de producció, professionals que planifiquen el procés i un expert project manager. De la mateixa manera, es busca algú per a administració i un digital workplace expert en l’àmbit de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació).

En concret, es tracta de llocs d’expert en entorns de treball digital; supervisor de producció; expert en digitalització de recursos humans; soci comercial de recursos humans; expert en compensacions i beneficis, projectes, processos i polítiques de recursos humans; expert en relacions laborals; expert en desenvolupament organitzacional; expert en mobilitat global; expert en oficina de gestió de projectes, Perte i inversions industrials; expert en oficina de gestió de projectes, Perte i capacitació; a més d’assistent d’administració d’oficina/personal de secretaria.

Totes aquestes ofertes laborals, de nivell professional mitjà i contracte indefinit, amb un “paquet retributiu competitiu”, estan orientades als primers passos per a arrancar la factoria. Per a aquests perfils, es requereixen estudis i competències específiques de cadascuna de les seues branques, coneixement d’anglés i castellà i es valora també el coneixement de l’alemany.

Satisfacció en el Consell

El conseller d’Economia, Rafa Climent, ha destacat que la multinacional estiga buscant ja treballadors per a la planta de Sagunt i ha mostrat la seua satisfacció pel fet que Volkswagen seguisca el “full de ruta” per a la seua instal·lació. En la seua opinió, l’arribada de la gigafactoria “ajudarà a generar benestar, a dinamitzar l’economia i la cohesió social” i ha defensat que la Comunitat Valenciana compta amb tots els perfils i amb la formació adequada per a aquesta planta, al mateix temps que ha valorat que l’empresa estiga buscant que tota la cadena de valor haja de ser de proximitat, entre companyies que ja treballen ací i altres de noves que es crearan a partir d’aquesta inversió.

4.000 milions d’inversió

La multinacional alemanya preveu que la gigafactoria arranque el 2026 amb una plantilla de 3.000 treballadors, una inversió de 4.000 milions d’euros i compres anuals per valor de 8.000 milions d’euros. Tindrà una capacitat de producció de 40 gigavats hora, que equival al subministrament de 800.000 vehicles elèctrics anuals, la planta fabricarà cel·les unificades d’una mateixa grandària per a tots els vehicles del grup empresarial –en el qual estan Škoda, Seat i Cupra, entre altres–. Les cel·les es fabricaran amb cobalt i MNC, encara que la planta serà polivalent per a poder-se adaptar a les tecnologies químiques que puguen sorgir en el futur, tal com han reconegut des de Volkswagen.