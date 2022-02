La dependència energètica valenciana: només es produeix el 30% del que es consumeix, la majoria prové de combustibles fòssils

El president de la Generalitat, Ximo Puig, s’ha compromés a donar suport a través de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) als desenvolupaments tecnològics i les innovacions que emanen del comité d’especialistes que ha constituït aquesta entitat amb la finalitat d’identificar i impulsar solucions que contribuïsquen a la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a la Comunitat Valenciana, especialment les generades per la indústria.

“El repte de la descarbonització afecta el nucli central del nostre teixit productiu i, per tant, tota la nostra societat”, ha destacat Puig, que ha insistit que harmonitzar l’activitat econòmica amb la salut del planeta constitueix una obligació: “No es tracta de produir menys, moure’ns menys o consumir menys. Es tracta de fer-ho millor i de manera més sostenible i per fer-ho necessitem més innovació”.

Puig s’ha dirigit així en un missatge remés als representants de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat que integren aquest grup multidisciplinari, coordinat pel professor Avelino Corma, premi Princesa d’Astúries d’Investigació Científica i Tècnica el 2014, i que ha celebrat a Alacant la primera sessió de treball.

A tots ells ha brindat el suport de la Generalitat i la seua determinació d’avançar cap a una transició energètica justa, que preveja mesures d’acompanyament per a les empreses i pose al servei del bé comú tota la capacitat d’innovació i transferència tecnològica de la Comunitat Valenciana.

“La Generalitat es compromet a assumir les conclusions d’aquest comité en la nostra Estratègia per a la Transformació del model productiu i ara esperem que les vostres reflexions es traduïsquen en solucions concretes que secundarem, a més, amb les ajudes de l’AVI”, ha anunciat.

Aquest Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en Descarbonització naix a fi d’identificar els reptes i les oportunitats d’innovació associades a la reducció, l’eliminació i la neutralització d’emissions de CO₂ que puguen abordar-se des de la Comunitat mitjançant nous desenvolupaments tecnològics i innovacions.

Suport a les empreses

La iniciativa impulsada per l’agència no sols pretén elevar les ràtios de qualitat ambiental i sostenibilitat del nostre entorn, sinó que busca oferir solucions innovadores perquè els sectors productius puguen adaptar-se i anticipar-se al marc regulador que està ultimant Brussel·les perquè Europa es convertisca en el primer continent climàticament neutre el 2050.

La Llei climàtica europea aprovada al juny de l’any passat estableix, de fet, com un dels principals objectius la reducció almenys en un 55% de les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle el 2030, per a la qual cosa ja s’estan preparant diferents paquets legislatius que elevaran les restriccions per a la indústria i el transport.

En la mateixa direcció avança la Comunitat Valenciana, que s’ha marcat com a meta la reducció en un 40% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle abans d’acabar la dècada (respecte dels nivells registrats el 1990), així com l’assoliment de la neutralitat climàtica el 2050, segons l’avantprojecte de Llei de canvi climàtic i transició ecològica.

El CEIE de Descarbonització afronta aquest desafiament des d’una perspectiva multidisciplinària gràcies a la integració de la ciència, la tecnologia i l’empresa en la seua composició. Com a representants de la comunitat científica, a més del coordinador, Avelino Corma, participen Eliseo Monfort (Universitat Jaume I de Castelló), Emilia Morallón (Universitat d’Alacant), María del Carmen Román (Universitat d’Alacant) i José Manuel Serra (ITQ UPV-CSIC). Així mateix, Manuel Aragonés (AIJU); José Antonio Costa (AIMPLAS), Marta García (ITE) i Gustavo Mallol (ITC) proporcionen el coneixement i l’experiència acumulada en els instituts tecnològics.

El teixit productiu aporta, amb l’aval de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) pel seu caràcter innovador, un total de set representants, que treballaran en defensa de l’interés general durant el desenvolupament dels comités. Es tracta d’Alberto Echavarría (Ascer), Javier Cervera (Baleària), Alicia Rubio (BP), Óscar Nasarre (Cemex), Cecilia Berganza (Cemex), Jesús Carretero (Quimacova) i Carlos Miguel Casas (Vectalia).

L’Administració valenciana també hi participa per mitjà del director general de Transició Ecològica, Pedro Fresco, al qual s’ha unit la directora general d’Indústria, Empar Martínez, en una primera sessió que s’ha centrat en la identificació i la priorització dels principals reptes.

Consum energètic

Durant el transcurs de la reunió s’ha constatat que la Comunitat Valenciana parteix d’una situació de dependència energètica, atés que a penes produeix un 30% del que consumeix, i es nodreix majoritàriament de combustibles fòssils, com el petroli i el gas, que sumen el 65% del mix energètic.

Per sectors, el transport representa més del 40% del consum total d’energia; la indústria, que s’alimenta principalment de gas, suposa un terç del total; mentre que el 30% restant es distribueix entre els serveis, el sector primari i el consum domèstic.

El comité s’ha citat a mantindre una segona reunió de treball en les pròximes setmanes en què els membres aportaran i debatran propostes concretes d’innovació. L’objectiu és que l’AVI puga comptar amb les conclusions d’aquest grup d’especialistes el primer semestre d’enguany.