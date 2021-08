Ultimàtum al València CF: el club, abocat a presentar un aval urgent a les obres del nou estadi per mantindre els avantatges urbanístics

L’Advocacia de la Generalitat Valenciana considera que l’executiu autonòmic ha de fer un pas avant en el conflicte amb la propietat del València CF pel pla urbanístic del nou Mestalla i aboca el club a prendre una decisió urgent. Els serveis jurídics autonòmics s’han pronunciat en un informe a petició de la Conselleria d’Obres Públiques, que va plantejar dubtes sobre les accions administratives a emprendre en la paràlisi de les obres a què es va comprometre la societat mercantil des del 2015.

Els advocats de la Generalitat consideren que la promotora de les obres –València CF SAD– ha incomplit les dues fases de l’actuació territorial estratègica (ATE), que inclou l’execució del poliesportiu de Benicalap, la finalització de les obres del nou estadi i la demolició i la urbanització del vell Mestalla, i que l’Administració pública té l’obligació de resoldre anticipadament l’ATE. L’informe de l’Advocacia, que té caràcter preceptiu, no vinculant, recomana que la decisió s’adopte en el ple del Consell, previ acord, i planteja dues vies per a la resolució del conflicte: declarar la caducitat de l’actuació o substituir el promotor urbanístic. La proposta final ha de partir de les dues conselleries implicades: Territori i Economia Sostenible.

El conseller d’Obres Públiques, Arcadi España, el departament del qual va sol·licitar l’informe als serveis jurídics, assenyala que, “amb la informació que tenim damunt la taula, l’obligació jurídica de l’Administració és resoldre de manera anticipada l’ATE”. El titular d’Infraestructures i Territori, una de les conselleries implicades en el projecte, adverteix el club: “O la propietat del València CF fa passos transparents, creïbles i econòmicament viables per complir els seus compromisos o es resoldrà de manera anticipada”. España recorda que “la Generalitat Valenciana sempre ha treballat per garantir l’interés públic, amb sang freda i la llei a la mà”.

España, que es mostra contundent amb el club, deixa encara una porta oberta als propietaris per a resoldre el conflicte abans d’iniciar el procediment d’ofici que avalen els serveis jurídics. El València CF rebrà una inversió de La Liga de 120 milions d’euros, dels quals ha de dedicar-ne un 70% a millora d’infraestructures i innovació. Aquesta injecció de liquiditat deixa la mercantil sense excuses econòmiques per no procedir a la reactivació de les obres, sense avanços en l’esquelet del nou estadi des de fa sis anys.

En l’altre front del club amb la Generalitat, el de la Conselleria d’Economia Sostenible, el València CF va insistir en la necessitat de prorrogar els terminis de l’ATE, la paralització de la qual va atribuir a la crisi de la Covid-19 i a una falta de col·laboració de l’Ajuntament que la mateixa corporació va desmentir dies després rotundament. Aquests arguments es van enviar en un escrit d’al·legacions al procediment administratiu que treballa la conselleria de Rafa Climent per determinar si escau prorrogar els terminis de l’ATE tal com va sol·licitar el club a mitjan abril. Després de recaptar informes de l’Ajuntament i de la Conselleria de Política Territorial, va resoldre que no procedia la pròrroga per falta de garanties econòmiques que avalaren el nou calendari proposat pel club, segons el qual es compromet a iniciar la construcció del poliesportiu de Benicalap el 2022 i acabar-lo al desembre del 2023, així com a reprendre les obres del nou estadi a mitjan 2024 i culminar-lo a mitjan 2026.

L’informe dels advocats de la Generalitat arriba la vespra del venciment del termini d’execució del primer tram de la fase 2 de l’ATE, divendres 20 d’agost, data a partir de la qual Territori emetrà un informe per pronunciar-se sobre la seua situació. No obstant això, no hi ha previsió de plens del Consell fins al setembre.