Un edifici de 30 anys, col·lapsat en qüestió de segons “com si fora un dòmino”

Eren les 20 hores del dimecres passat quan part d’un edifici de 55 habitatges en una urbanització turística de la localitat de Peníscola, al Baix Maestrat, col·lapsava en tot just uns segons, com si fora un castell de naips, i atrapava tres persones, tots residents en el mateix apartament: un jove de 26 anys que es va rescatar amb vida la matinada del dimecres al dijous i que roman ingressat en l’UCI de l’hospital de Vinaròs, un adolescent de 14 anys natural de Morella, el cos del qual sense vida es va recuperar el matí del dijous, i una dona que va ser trobada a la vesprada del dijous sota els enderrocs pels equips de salvament (140 efectius han treballat en les tasques de recuperació).

Les causes de la solsida, que ha afectat díhuit habitatges i que ha obligat a reallotjar els gairebé 300 veïns que habitaven en aqueixos moments en l’immoble, encara es desconeixen. Com reconeixia el director general de Qualitat i Rehabilitació de la Conselleria d’Habitatge, Alberto Rubio, en declaracions a l’agència Efe, l’edifici va col·lapsar “molt ràpid” i “en cascada”. Segons Rubio, un dels murs de càrrega va col·lapsar, va arrossegar els forjats i va empényer la resta dels murs “com una mena d’efecte dòmino”.

“Es tracta d’un sistema en què es construeix una estructura vertical de murs de càrrega amb blocs, i sobre aquesta estructura es construeix el forjat amb biguetes i revoltons, en què, si no es prenen unes certes precaucions, com ara elements perpendiculars als murs, pot arribar a provocar aquesta mena de solsides”, ha apuntat, i ha afegit que l’antiguitat de la construcció, tres dècades, és molt poca “perquè haja arribat a passar una cosa així”. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reconeixia que una vegada es rescate la dona que roman atrapada davall dels enderrocs “es podrà avançar en l’anàlisi de les causes de la solsida”, un sinistre que és investigat per la Policia Judicial de la Guàrdia Civil, així com en l’anàlisi estructural de la resta dels edificis de la urbanització.

Els veïns de l’edifici, que datava de finals dels anys 80 o principis dels noranta del segle passat, han sigut reallotjats en cases de familiars i en dependències turístiques, mentre es busca una solució residencial més a llarg termini, segons reconeixien el president Puig i el vicepresident i conseller d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, durant la visita que van fer dijous a Peníscola.

Solsida d’edificis, cada vegada més freqüents

L’investigador José Miguel Adam alerta que col·lapses com el que ha afonat l’edifici de Peníscola són “cada vegada més freqüents” i les causes principals són l’envelliment, el canvi climàtic i l’acció humana. Membre de l’Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó de la Universitat Politècnica de València (Citech-UPV), assegura en declaracions a Efe que, amb 30 anys, “no es pot dir que l’edifici (de Peníscola) puga presentar símptomes d’envelliment”, encara que cal tindre en compte que està molt prop de la costa i “l’ambient marí per a qualsevol construcció no ajuda i accelera el procés de corrosió de les ferradures del formigó”.

Explica que el tipus de construcció “no és la més habitual, consistent en entramats biga-columnes sobre els quals es dona suport als pisos”, sinó que és un “concepte diferent, encara que igualment vàlid, caracteritzat per murs portants sobre els quals es dona suport als elements horitzontals, que són on viu la gent”.

Per les fotografies que ha pogut veure, Adam confirma que “hi ha hagut un mal inicial en una zona, que s’ha propagat a la resta de la construcció. Això és el que es denomina un col·lapse progressiu, que és un efecte dòmino”.

“El que ara toca esbrinar és per què s’ha produït aquesta fallada inicial en la construcció. Quan treballem amb aquesta mena de col·lapses les causes venen per una explosió terrorista o de gas, impacte de vehicles... però ací això no s’ha donat i caldrà anar més enllà i veure què ha passat”, ressalta.

Segons l’investigador, “es podria parlar que la fallada inicial es puga haver localitzat en algun dels murs portants, bé per problema de fonamentació, ja que hi ha hagut pluges recents, o un problema de detall constructiu i que la unió entre elements horitzontals i el mur portant no siga l’adequada”, encara que això, a parer seu, seria “aventurar molt”.