EduGame, com millorar l’educació amb les noves tecnologies: “Volem canviar la manera d’impartir classes”

La Universitat Politècnica de València obri la porta a un nou projecte europeu. EduGame pretén estudiar l’ús i la possibilitat d’implantar eines de ludificació i intel·ligència artificial en l’àmbit educatiu en les diferents regions europees i de la Mediterrània.

Aquesta iniciativa, que es va aprovar al final de 2023, ha reunit més de 30 professors universitaris i investigadors de països com Itàlia, Lituània, Tunísia, Bòsnia i Hercegovina, Espanya i Alemanya. Amb això, s’han seleccionat diferents branques del coneixement com ara història, geografia, literatura i informàtica, així com altres enginyeries, amb la finalitat de brindar una mirada més “holística”.

Jordi Linares, investigador de l’Institut Universitari Valencià d’Investigació en Intel·ligència Artificial (VRAIN) de la UPV i participant en aquest projecte, assegura que un dels objectius principals és avaluar la situació actual de la disrupció d’aquestes noves tecnologies, i amb això, “ser capaços de desenvolupar eines, prototips i intentar canviar la manera com haurem d’ensenyar en els pròxims anys”.

Continuant en aquesta línia, l’investigador aclareix que era important fer aquesta mena de reunions amb docents de diferents universitats estrangeres per a tindre una visió més global i “analitzar si les diferents cultures influïen a l’hora d’afrontar el repte de la IA en l’educació”.

“Durant els pròxims tres anys treballarem intensament en aquestes problemàtiques. Creiem que és el moment perfecte per a abordar aquestes qüestions. Sabem també que haurem d’afrontar grans canvis, ja que la IA està en actualització constant”, explica.

Linares destaca que els participants d’EduGame continuaran sent els països seleccionats, però es difondran els resultats en tota la xarxa d’universitats europees: “Un dels nostres propòsits és fer conferències i transmetre les conclusions que s’extrauran”.

“Durant aquesta setmana hem estat jugant amb prototips menuts i diferents solucions que, més o menys estan disponibles en el mercat. A més, hem establit les bases sobre les quals hem de treballar a l’hora de desenvolupar idees i noves iniciatives que puguem aplicar en els nostres mateixos cursos”, manifesta.

Pel que fa als recursos materials, l’investigador de la UPV ha explicat que la gestió del projecte i les hores invertides dels diferents investigadors la cobreix una subvenció europea. A més, les diferents universitats que hi participen també aporten els seus propis mitjans.

“Des del grup d’investigació de la UPV, l’institut VRAIN, posem recursos tant humans com materials. El més destacable és el maquinari, components presents en màquines de gran potència que ens permetran desenvolupar i provar nous models d’IA durant els pròxims anys”, subratlla.