Els 142 milions de finançament europeu per a regenerar barris, als llimbs per la inacció del Govern de Mazón

Una inversió de 142 milions d’euros procedents la major part de fons europeus estan en risc de perdre’s per la inacció del Govern valencià que dirigeix Carlos Mazón. El febrer de l’any passat, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana llavors, Raquel Sánchez, i el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica llavors, Héctor Illueca, van firmar un acord amb 23 ajuntaments per a la rehabilitació de barris, tant habitatges com viaris, amb l’import esmentat.

Es tracta d’ajudes destinades al desenvolupament d’actuacions de rehabilitació a escala de barri del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya (2021-2026), finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation.

L’anomenat Programa de Barris, traduït en xifres, implicava la rehabilitació de més 90.000 metres quadrats de molts pobles i ciutats de tota la Comunitat Valenciana, millorant més de 7.000 habitatges. Per a fer-ho, un total de 23 ajuntaments van elaborar i van presentar els seus projectes, l’execució dels quals s’ha de completar abans de l’any 2026 per no perdre les ajudes europees, llevat que es concedira una pròrroga.

No obstant això, a preguntes d’elDiario.es, l’actual Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge que dirigeix la vicepresidenta del PP, Susana Camarero, no ha donat cap resposta sobre l’estat de tramitació d’aquests projectes, ni des del mes de juliol passat quan van prendre possessió del càrrec s’ha donat informació sobre aquest tema.

23 municipis de la Comunitat Valenciana beneficiats

Durant el mandat passat, en una primera resolució de la Generalitat Valenciana, es van aprovar ajudes a 14 municipis per valor de 84.725.011 euros.

Els municipis a què es destina el finançament són Castelló de la Plana, amb una aportació de 9.999.825 euros; Alacant, amb 9.996.012 euros; Elx, amb 9.963.980 euros; València, amb 9.735.524 euros; Alcoi, amb 7.500.000 euros; Torrevella, amb 7.498.986 euros; Gandia, amb 6.380.170 euros; Picassent, amb 2.345.869 euros; Petrer, amb 2.439.295 euros; la Vall d’Uixó, amb 2.488.137 euros; Oliva, amb 3.745.211 euros; Sant Joan d’Alacant, amb 4.963.110 euros; Altea, amb 4.925.184 euros, i Burjassot, amb 2.743.703 euros.

Ell desembre del 2022 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) l’aprovació d’un increment del finançament en la dotació pressupostària de més de 58.123.653 euros, que va passar de 84.725.011 euros a 142.848.665 euros, repartits entre els exercicis 2022 a 2026 de manera plurianual, cosa que possibilitava completar la concessió d’ajudes.

Amb això s’ha aconseguit cobrir la totalitat dels 31 expedients referents a les intervencions de rehabilitació en barris vulnerables dels 23 municipis que van complir les bases reguladores de la convocatòria.

Els ajuntaments de la província d’Alacant que van resultar beneficiats en aquesta segona fase van ser els municipis d’Asp (dues sol·licituds que sumen 3.172.670,04 euros) i Alcoi, que va afegir així un nou entorn per a rehabilitar (1.696.330,10 euros) al ja aprovat.

De la província de Castelló es van atendre les sol·licituds d’Almassora (3.882.693 euros), Morella (538.629 euros) i una actuació més d’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) de Castelló de la Plana (4.097.733 euros), que havia quedat com a supletòria en la primera concessió.

Pel que fa a la província de València, es van concedir subvencions als municipis d’Alberic (4.272.337 euros), l’Énova (1.349.314 euros), Mislata (4.999.954 euros), Picanya (4.184.217 euros), Rafelbunyol (2.448.428 euros), Sagunt (7.499.914 euros), a més de tres nous ERRP delimitats per València (import total de 3.983.027 euros) i un més a Gandia (905.700 euros).

El 10 de gener de l’any passat, la Generalitat i els 23 ajuntaments van subscriure l’acord bilateral per a la posada en marxa dels projectes, dels quals no s’ha tornat a donar informació.