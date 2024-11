Els creadors de contingut incentiven l’ús del valencià en xarxes: “Temes com la cuina o l’esport triomfarien més que en castellà”

Per a alguns és conegut com a Llet i Vi, creador de contingut en Twitch i YouTube on es dedica a narrar, en forma de diari i amb to amigable, allò que l’apassiona en el seu dia a dia: concerts, jocs o invitació a estreles del panorama musical com Xavi Sarrià. Mentre que, per a altres, és Aitor Muñoz, coordinador de Poblet.info i el catalitzador del primer estudi sobre “l’estat del valencià en les xarxes socials a través dels creadors de contingut”.

La pàgina web naix, segons conta l’autor a aquest mitjà, perquè el 2021 va veure una notícia d’À Punt que informava de cinc estrímers valencians que arrasaven en xarxes, però tots es comunicaven en castellà. “He fet tallers en instituts i gran part de l’alumnat no coneixia gairebé cap creador de contingut en valencià. És una manera de demostrar que sí que n’hi ha i es poden trobar en Poblet.info. Ho fem per a dignificar i normalitzar l’ús del valencià en xarxes”.

En el cas de l’informe, Muñoz va decidir començar la cerca de dades de manera manual a través del rastrejador de xarxes SocialBlade, anotant dues vegades a l’any les estadístiques dels 296 perfils que usen el valencià en els seus vídeos o apunts: “Volia saber l’estat de la llengua en les xarxes per a donar veu a aquests influenciadors. La intenció és que s’use tant com a consulta o en el món acadèmic o institucional. És quasi nul·la la publicació d’articles sobre aquest assumpte”, subratlla.

Va ser a l’agost que el coordinador de la web va iniciar l’anàlisi d’informació obtinguda. Segons les seues declaracions, les últimes setmanes d’octubre “han sigut les més intenses i he arribat a dedicar-hi dies sencers”.

Instagram a l’alça, però Twitch continua sent una assignatura pendent

I encara que l’èxit dels creadors de contingut en valencià ha experimentat un creixement notable, les dades reflecteixen que encara continuen lluny d’arribar a xifres d’altres influenciadors castellanoparlants. Sobre la base de l’informe, l’augment s’ha alentit respecte del període de 2022-2023: en Instagram van augmentar els seguidors en un 183,45%; en TikTok en un 41,12%; en YouTube en un 17,2%, i finalment en Twitch, en un 15,41%.

De les xarxes socials analitzades, Instagram es col·loca com la més pròspera: els creadors han crescut un 34,51%, davant del 9,67% de TikTok, 5,98% de YouTube i 3,03% de Twitch. Aquesta última plataforma continua sent tot un repte per franquejar: “Funciona de manera diferent. No et bombardegen a contingut com poden fer-ho les altres xarxes, i per això les visites creixen a poc a poc. Els creadors aprofiten altres espais on llancen clips dels seus directes, a manera de ganxo, perquè la gent acudisca al seu perfil de retransmissions”.

En línia similar, l’autor explica que a la Comunitat Valenciana s’ha pogut generar un espai i una comunitat quan s’han creat “sèries de videojocs” en què participaven més de 20 estrímers durant setmanes. “Amb això, aconseguim fer un pic d’audiència notable. És difícil crear iniciatives conjuntes perquè fan falta moltes hores per a invertir i gent voluntària”, destaca.

Hi ha espais, com l’esport o la cuina, que s’han d’aprofitar per a aconseguir un compromís destacat i poder triomfar entre els milers de creadors que hi ha en el món digital: “Tindrien més èxit que els que ho fan en castellà, perquè cobriries una temàtica buida en les agendes dels influenciadors valencianoparlants”.

Així mateix, Llet i Vi insisteix que l’algorisme és una eina que s’ha d’entrenar perquè siga més fàcil visualitzar contingut en valencià: “Està en la mà de la gent que siga més habitual la nostra presència. Cal donar m’agrada, seguir aquests comptes o veure el vídeo fins al final”.

“Em va canviar la vida fer contingut en la llengua pròpia. El teu públic és gent que et trobes al carrer o els concerts. És una comunitat molt agraïda. He tingut moltes oportunitats i tinc faena gràcies a això”, sentencia Muñoz.

Dimarts que ve 19 de novembre, l’Associació Ciutadania i Comunicació (Acicom) ha organitzat un acte en el Centre de Cultura Contemporània Octubre a les 18 per a presentar els resultats, els reptes i les conclusions de l’informe. Preguntat per la possible col·laboració amb altres entitats o institucions públiques, Llet i Vi explica que el que pretenen és “fer acció” més que buscar el suport d’altres organismes.