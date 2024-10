Els governs del PSOE liciten un 271% més d’infraestructures a la Comunitat Valenciana que els executius del PP

Les infraestructures són clau per al progrés de les societats. Des de la mobilitat dels seus ciutadans, fins a la facilitat perquè les empreses moguen les seues mercaderies. En l’era de la comunicació digital, els trens, les carreteres, els aeroports i els ports continuen sent fonamentals en el benestar dels territoris. I a la Comunitat Valenciana ho saben bé. Una bona connexió ferroviària amb França, un increment de les freqüències amb Madrid, Barcelona, Múrcia o Andalusia o uns ports que permeten exportar els productes valencians als dos centenars de països del món garanteixen el creixement i, per extensió, la creació de llocs de treball. Des del 2011, la licitació d’obra pública del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible (en altres èpoques de Foment o d’Infraestructures) amb governs del PSOE ha sigut un 271% superior a la feta pel Govern de Mariano Rajoy a la Comunitat Valenciana. En el mateix període de sis anys i mig, els executius socialistes de Zapatero i Sánchez han invertit 5.430 milions d’euros, mentre que els conservadors van destinar a les infraestructures valencianes 1.465 milions, segons fonts dels arxius del ministeri consultades per elDiario.es.

El PP, secundat per Compromís i Vox, han impulsat dijous la reprovació en les Corts Valencianes de l’actual ministre de Transports, Óscar Puente, pels recents problemes en l’alta velocitat i les Rodalies, mentre que els socialistes defensen la seua gestió. Només en els nou primers mesos del 2024, el ministeri que dirigeix el mateix Óscar Puente ha licitat 659 milions d’euros, quasi el triple de la mitjana anual del licitat pel Govern de Mariano Rajoy, que entre el 2012 i maig del 2018 va injectar una mitjana de 247 milions per exercici.

En aquest sentit, i llevant fins i tot el 2010, quan l’AVE va connectar Madrid amb València amb una inversió total superior a 4.000 milions, des del 2011 a l’actualitat la despesa dels governs socialistes en infraestructures a la Comunitat Valenciana ha superat amb escreix els governs conservadors. El 2023, amb l’arribada de Puente a la cartera al novembre, les inversions del Ministeri de Transports van batre el seu sostre fins a arribar a 1.416 milions d’euros, quasi el mateix que els 1.465 que va licitar el PP en els sis anys i mig de l’executiu de Mariano Rajoy. El 2022, es va aconseguir la segona xifra més gran, ja que el Govern de Pedro Sánchez va injectar a les infraestructures valencianes 1.358 milions d’euros, segons les dades consultades per aquest diari.

L’impuls del Corredor Mediterrani, que ha de connectar amb França abans del 2030, l’arribada de l’alta velocitat a Alacant o les inversions en ports i aeroports s’han emportat gran part de les inversions. Però també l’ampliació de l’autopista AP7 o la retirada dels peatges han sigut altres de les fites inversores del ministeri i que han rebut un gran suport en els últims anys. Només cal veure les obres que estan en marxa d’ampliació i modernització de la terminal de l’aeroport de València. De fet, en els anys de Mariano Rajoy es va renunciar en alguns trams del Corredor Mediterrani a la doble plataforma de nova construcció per a incorporar l’amplària europea i es va optar per un succedani anomenat tercer fil.